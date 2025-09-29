Đề xuất Công an cấp tỉnh được thực hiện giám định pháp y thương tích

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49, sáng 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao được thực hiện giám định về âm thanh và kỹ thuật số, điện tử.

"Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện giám định pháp y thương tích bên cạnh việc thực hiện giám định pháp y tử thi theo quy định hiện hành", ông Nguyễn Hải Ninh nêu đề xuất của Chính phủ.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục giám định tư pháp như: bổ sung nghĩa vụ của người trưng cầu thông báo đình chỉ giải quyết vụ án, vụ việc để dừng việc thực hiện giám định; quyền của người thực hiện giám định trong việc yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu mẫu vật có liên quan đến đối tượng, nội dung cần giám định...

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, nhiều ý kiến trong Ủy ban này tán thành việc bổ sung nhiệm vụ "giám định pháp y thương tích" cho Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố.

Lý do được Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đưa ra với loại ý kiến này là hiện nay Phòng kỹ thuật hình sự đều đã được bố trí đội ngũ giám định viên pháp y có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; giám định viên tư pháp làm việc tại Phòng kỹ thuật hình sự được quan tâm, có chế độ, chính sách thu hút vượt trội.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác giám định kỹ thuật hình sự và pháp y trong ngành Công an đã được tăng cường. Việc bổ sung nhiệm vụ cho Phòng kỹ thuật hình sự cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan trưng cầu giám định tư pháp trong trường hợp vụ việc, vụ án cần giám định cả về giám định pháp y thương tích và giám định pháp y tử thi.

Cơ quan thẩm tra đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần cung cấp thêm thông tin, đánh giá cụ thể hơn về ưu điểm, hạn chế, tác động tích cực và tiêu cực khi bổ sung nhiệm vụ "giám định pháp y thương tích" cho Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Thanh Tùng cũng nêu rõ, một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị giữ như quy định của Luật Giám định tư pháp hiện hành.

Theo đó việc giám định pháp y thương tích chỉ do các tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y thuộc ngành Y tế thực hiện; Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố chỉ thực hiện giám định kỹ thuật hình sự và pháp y tử thi.

Lý do được đưa ra là lĩnh vực giám định thương tích liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người, là lĩnh vực khoa học và thuộc chuyên môn sâu của ngành Y tế nên cần có nhân lực, thiết bị chuyên sâu, kinh nghiệm bác sĩ chuyên môn phải trải qua nhiều năm khám bệnh trên nhiều bệnh nhân để so sánh và đúc kết... mới có thể kết luận các nội dung liên quan chính xác.

"Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy 'một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính', tránh trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa hai lực lượng pháp y y tế và công an, tránh lãng về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật sẵn có", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nói.

Nêu ý kiến sau đó, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga bày tỏ băn khoăn với đề xuất bổ sung thẩm quyền giám định pháp y thương tích cho Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố.

Theo bà Lê Thị Nga, hiện việc giám định thương tích chỉ do các tổ chức giám định ngành Y tế thực hiện. Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh, thành phố chỉ thực hiện giám định kỹ thuật hình sự và pháp y tử thi.

Tuy nhiên, với quy định như dự thảo Luật thì việc giám định thương tích sẽ có 2 hệ thống, một hệ thống của Bộ Y tế đang được tổ chức bài bản và các trung tâm giám định của Công an tỉnh, thành phố.

"Chúng tôi cũng có một chút băn khoăn khi cơ quan công an vừa là cơ quan điều tra, cơ quan trưng cầu giám định, vừa làm giám định thương tích thì có xu hướng là trưng cầu giám định của ngành Công an chứ không trưng cầu giám định của ngành Y tế. Như vậy, hệ thống giám định pháp y của ngành Y tế sẽ bị giảm công việc và sẽ phải xử lý như thế nào?", bà Lê Thị Nga phân tích và đề nghị đánh giá kỹ hơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới.

Cùng bàn luận, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, giám định thương tích là nội dung rất vướng trong công tác điều tra tội cố ý gây thương tích.

"Tôi có 20 năm làm công tác điều tra. Khi đưa qua giám định của ngành Y tế thì làm rất lâu. Lý do là do lực lượng Y tế phải phối hợp và 'hỏi ngược' trở lại với Phòng kỹ thuật hình sự của công an hoặc hỏi lại cơ quan điều tra về cơ cấu hình thành dấu vết", ông Lê Tấn Tới nêu thực tế.

Do vậy, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho rằng đề xuất của Chính phủ nhằm tháo gỡ vướng mắc của thực tế.