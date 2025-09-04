Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố đối với vụ án Lừa dối khách hàng; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật; Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục), Chủ tịch HĐQT Công ty; Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), Thành viên HĐQT và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015.

hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục trong đoạn video quảng cáo sản phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho bị hại, các đương sự biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên, để điều tra về hành vi Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

C01 khởi tố Nguyễn Phạm Hồng Vy (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Asia Life); Phạm Thị Diễm Trinh (Trưởng phòng nghiên cứu và Phát triển sản phẩm); Trương Thị Lê (Trưởng phòng đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng kiểm tra chất lượng); Trần Thị Lệ Thu (Trưởng phòng Sản xuất) về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm theo khoản 3 điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngày 3/4, C01 bắt giam Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Chị em Rọt) và Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT) cùng 2 người khác để điều tra về tội Lừa dối khách hàng. Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life) bị điều tra tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm, theo Điều 193.