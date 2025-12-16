Đề nghị truy tố cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm nhận hối lộ 44 tỷ đồng

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ y tế và các công ty liên quan tại TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Bộ Công an đề nghị truy tố 55 bị can với nhiều tội danh. Trong đó, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Cùng bị đề nghị truy tố tội danh trên còn có các cựu Phó Cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Hùng Long, Đỗ Hữu Tuấn; cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Lê Hoàng; cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo ATTP Đinh Quang Minh.

Cựu Phó Chánh Văn phòng Cục ATTP Nguyễn Thị Yến cũng bị điều tra tội Nhận hối lộ.

Có tổng cộng 34 bị can từng là cán bộ, lãnh đạo cấp Cục thuộc Bộ Y tế bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án này.

Bị can Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Trong khi đó, ở nhóm tội Đưa hối lộ có nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Novaco Nguyễn Quang Hưng; Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam Phạm Thị Loan cùng nhiều lãnh đạo, nhân viên doanh nghiệp khác.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2018 đến năm 2024, sau khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể, chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ.

Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm; cơ quan thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, tháng 9/2018, ông Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì họp cấp ủy, lãnh đạo Cục thống nhất giao cho Trung tâm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm (không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe) thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, ông Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định (từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/bộ hồ sơ; trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm; thống nhất ăn chia số tiền trái phép thu được.

Từ đó, thực hiện theo chủ trương của Cục trưởng, từ năm 2018 đến 2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số tiền hơn 94 tỷ đồng của các cá nhân, để tạo điều kiện sớm cấp Giấy tiếp nhận và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Trong đó, ông Phong đã chiếm đoạt gần 44 tỷ đồng.

Đối với bà Trần Việt Nga, từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2024, với cương vị là Phó Cục trưởng Cục ATTP, bà được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác Thông tin, giáo dục truyền thông, ký Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Kết luận điều tra cáo buộc bà Trần Việt Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại hồ sơ với lý do không rõ ràng; đồng thời, yêu cầu Trần Thị Thu Liễu, Phó trưởng Phòng phụ trách lĩnh vực Thông tin, giáo dục truyền thông quán triệt các chuyên viên thu tiền của các cá nhân, để đưa cho Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trần Việt Nga, 6 chuyên viên Phòng Thông tin, giáo dục truyền thông đã nhận tổng số tiền hơn 12,7 tỷ đồng của các cá nhân có hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Trong đó, cá nhân bà Trần Việt Nga đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.