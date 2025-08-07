Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho trưởng bản cứu dân thoát lũ

(VTC News) -

UBND tỉnh Điện Biên vừa có tờ trình gửi Chủ tịch nước và Thủ tướng, đề nghị khen thưởng đột xuất anh Mùa A Thi (26 tuổi), Trưởng bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung.

Anh Thi được đánh giá đã có hành động dũng cảm, kịp thời hỗ trợ người dân sơ tán, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản trong trận lũ quét xảy ra vào rạng sáng 1/8.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, UBND tỉnh đề xuất xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho anh Mùa A Thi vì hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản Nhân dân, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Anh Mùa A Thi, Trưởng bản Háng Pu Xi. (Ảnh: Diệp Chi)

Rạng sáng 1/8, trận lũ quét kèm sạt lở đất bất ngờ ập xuống bản Háng Pu Xi trong điều kiện thời tiết cực đoan. Nước, đất đá đổ xuống từ triền núi, đe dọa tính mạng của gần 100 người dân đang ngủ say.

Trong thời khắc sinh tử ấy, Trưởng bản Mùa A Thi lập tức lao vào mưa lũ, vừa hô hào kêu gọi, vừa trực tiếp đến từng hộ dân đánh thức, hướng dẫn sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Nhờ sự nhanh nhạy, quyết đoán và hành động không ngại hiểm nguy của anh, 90 nhân khẩu của bản đã được cứu sống, không ai thương vong. Đây được xem là kỳ tích trong bối cảnh thiên tai đến bất ngờ, dữ dội và xảy ra giữa đêm tối.

Anh cũng tích cực hỗ trợ chính quyền trong việc ứng phó sau thiên tai, động viên bà con ổn định tinh thần, gìn giữ đoàn kết trong cộng đồng.

Bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung tan hoang sau cơn trận lũ quét ngày 1/8. (Ảnh: Văn Giáp)

Ngày 4/8, Thủ tướng có thư khen gửi Trưởng bản Mùa A Thi. Trong thư, Thủ tướng bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm của một người còn rất trẻ nhưng đã dám đối mặt hiểm nguy vì đồng bào mình.

Thủ tướng khẳng định, hành động của anh là “hết sức dũng cảm, sáng suốt và quyết đoán”, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu cần được lan tỏa trong xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp cùng UBND tỉnh Điện Biên sớm hoàn tất hồ sơ, đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp theo quy định. Đồng thời, Thủ tướng kêu gọi cán bộ, đảng viên ở cơ sở học tập tấm gương Mùa A Thi - người dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì tính mạng và sự an toàn của Nhân dân.