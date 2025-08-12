Đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

(VTC News) -

Thông tin từ Bộ Nội vụ, ngày 7/8, Văn phòng Chủ tịch nước có tờ trình đề nghị Thủ tướng xét, trình Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Việc này để vinh danh những đóng góp to lớn của bà Nguyễn Thị Bình trong lĩnh vực đối ngoại, đặc biệt với cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời giai đoạn 1969-1976.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. (Ảnh: Tiền Phong)

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025 của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ lấy ý kiến Nhân dân theo quy định đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng Lao động với bà Nguyễn Thị Bình.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (địa chỉ: số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Bà Nguyễn Thị Bình (tên thường gọi Nguyễn Thị Châu Sa) sinh ngày 26/5/1927, quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là TP Đà Nẵng.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa V; đại biểu Quốc hội khóa VI, VII, VIII, IX, X. Bà là Phó Chủ tịch nước từ tháng 9/1992 đến tháng 8/2002.

Trong giai đoạn 1969-1976, bà Nguyễn Thị Bình, đặc biệt là trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là một trong những biểu tượng tiêu biểu của ngoại giao cách mạng, có những cống hiến đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu.

Theo đó, bà là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1968-1973), đóng vai trò quyết định trong việc đưa đến Hiệp định Paris ngày 27/01/1973, kết thúc sự can thiệp quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Cuộc đàm phán bốn bên Paris là một cuộc đấu tranh quyết liệt trên mặt trận ngoại giao, đòi hỏi rất nhiều về bản lĩnh, vừa kiên quyết về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, về trí tuệ và sáng tạo.

Không phải ngẫu nhiên mà bà Nguyễn Thị Bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử làm Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng Lâm thời tại Hội nghị Paris.

Cùng với ông Lê Đức Thọ, Cố vấn đặc biệt của Đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris, ông Xuân Thủy, một chính khách chính trị kiêm nhà thơ, nhà báo, có khả năng quy tụ được sự đồng tình của bạn bè và dư luận quốc tế, bà Nguyễn Thị Bình - đại diện cho phụ nữ miền Nam anh hùng, bất khuất, với trí thông minh, thái độ chân thành, mềm mỏng, cởi mở và thân thiện đã gây được sự chú ý, tranh thủ được thiện cảm của dư luận thế giới, đã tạo thành bộ ba thương lượng có đủ khả năng đưa cuộc đàm phán Paris đến thắng lợi.

Trong cuộc đàm phán gay go kéo dài, bà Bình cùng với Bộ trưởng Xuân Thủy nắm vững đường lối và phương châm của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, vận dụng sách lược ngoại giao lớn "Tuy hai mà một, tuy một mà hai", nắm vững thực tế tiền tuyến miền Nam, luôn đứng vững trên thế tiến công áp đảo đối phương về đạo lý và pháp lý, vững vàng, sắc sảo.

Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời, đại diện cho Nhân dân miền Nam chiến đấu, bà Nguyễn Thị Bình rất tích cực vận động chính giới, giới trí thức, báo chí Pháp và phương Tây ủng hộ cuộc kháng chiến của Nhân dân miền Nam.

Bà Nguyễn Thị Bình đã để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử ngoại giao Việt Nam như là người đầu tiên và duy nhất đến nay từng ký một hiệp định quốc tế với đại diện chính phủ Hoa Kỳ trong thời chiến.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Bình đã được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác của Việt Nam, Lào.