Đề nghị Hà Nội giải quyết dứt điểm việc 102 hộ dân đòi đất từ năm 1994 đến nay

(VTC News) -

Ngày 23/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong tiếp công dân định kỳ tháng 10 để xem xét vụ việc của bà Phạm Thị Hà (trú tại phường Vĩnh Hưng) cùng các hộ dân tại phường này.

Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân ngày 23/10.

Tại buổi tiếp, Tổng Thanh tra Chính phủ lắng nghe kiến nghị của công dân về việc đề nghị cấp có thẩm quyền giao đất theo đúng Quyết định số 4730/2003 ngày 13/8/2003 của UBND TP Hà Nội phê duyệt 8.600m2 đất giao cho 102 hộ dân làm nhà ở giãn dân nông thôn.

Theo phản ánh của công dân phường Vĩnh Hưng, năm 1994, sau khi chính quyền địa phương có kế hoạch phân đất giãn dân để xây dựng nhà ở, các hộ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Ngày 2/2/2010, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định thu hồi 14.121m2 đất tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (cũ) do UBND phường Vĩnh Hưng đang quản lý; giao cho Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng nhà ở để thực hiện Dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở giãn dân.

Nguồn vốn xây dựng hạ tầng do 102 hộ dân tự nguyện đóng góp và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cũ) bàn giao mốc giới cho UBND quận Hoàng Mai (cũ); nhưng đến nay 102 hộ dân (trong đó có những hộ dân thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng) vẫn chưa được giao đất.

Tháng 4/2024, Thanh tra TP Hà Nội có kết luận và đến tháng 5 năm nay có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội đề nghị tiếp tục thực hiện dự án giao đất cho 102 hộ dân.

Ngày 21/8/2025, UBND phường Vĩnh Hưng có báo cáo đề nghị UBND TP Hà Nội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng xem xét tính lịch sử, tồn tại của dự án để có cơ chế đặc thù, tháo gỡ cho 102 hộ dân.

Sau khi nghe trình bày của đại diện các hộ dân và ý kiến các sở, ngành liên quan, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá đây là một trong những vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài từ năm 1994 đến nay.

Các hộ dân đã đến và gửi rất nhiều đơn cho các cơ quan Trung ương và TP Hà Nội nhưng chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm; quyền lợi của người dân theo Kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố chưa được đảm bảo.

Ông Đoàn Hồng Phong đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, xác minh, giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định của pháp luật, không để người dân khiếu nại, tố cáo phức tạp vượt cấp lên các cơ quan Trung ương.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phải báo cáo kết quả giải quyết đến Thanh tra Chính phủ để báo cáo Thủ tướng trước ngày 31/12.

Tổng Thanh tra Chính phủ giao Cục I phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân theo quy định.