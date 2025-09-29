Đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng ở Đà Nẵng: Khởi tố thêm 4 bị can

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, trú xã Hà Nha), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000, trú xã Điện Bàn Tây), Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991, trú phường An Hải) và Trần Văn Bảy (SN 1975, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” liên quan đến điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Bàn Tây.

4 đối tượng vừa bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Trong đó, Nguyễn Văn Hùng bị bắt tạm giam; các bị can Nguyễn Sỹ Minh Tiến, Trần Văn Bảy và Lê Nguyễn Đông Quân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ án này, ngày 23/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) – chủ quản lý Công ty MT Quảng Đà và Đỗ Thị Lệ (SN 1989, trú xã Điện Bàn Tây) – kế toán công ty để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, nhóm 4 đối tượng trên đã thông đồng nâng giá khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm trong các phiên đấu giá ngày 18 - 19/10/2024.

Hệ quả, Công ty MT Quảng Đà trúng đấu giá mỏ cát (370 tỷ đồng) với mức giá R = 1.534,6%, cao gấp hơn 306 lần so với giá khởi điểm – một con số bất thường.