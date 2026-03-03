Đau bụng âm ỉ kèm vàng da nhẹ, đi khám phát hiện 2 bệnh ung thư cùng lúc

(VTC News) -

Người đàn ông 64 tuổi, đến khám vì đau bụng âm ỉ kèm vàng da nhẹ. Triệu chứng không rầm rộ nhưng kết quả thăm khám chuyên sâu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho thấy tình trạng nghiêm trọng hơn dự đoán, ung thư bàng quang và ung thư ống mật chủ xuất hiện đồng thời.

Đây là tình huống hiếm gặp bởi hai khối u nằm ở hai cơ quan hoàn toàn khác nhau. Ung thư ống mật chủ có thể gây vàng da do tắc mật, trong khi ung thư bàng quang ở giai đoạn sớm thường ít triệu chứng, dễ bị bỏ qua. Việc phát hiện cùng lúc hai bệnh lý ác tính đặt ra bài toán điều trị phức tạp, đòi hỏi chiến lược phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng về phương án can thiệp, người bệnh quyết định điều trị tại Việt Đức. Hội đồng chuyên môn hội chẩn nhiều lần trước khi thống nhất thực hiện phẫu thuật nội soi đồng thời.

Cụ thể, ê-kíp cắt u bàng quang qua nội soi ngược dòng và phẫu thuật cắt khối tá tụy bằng nội soi ổ bụng để xử lý tổn thương đường mật.

Ê-kíp cắt u bàng quang qua nội soi ngược dòng và phẫu thuật cắt khối tá tụy cho người bệnh.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, cắt khối tá tụy là một trong những đại phẫu phức tạp nhất của ngoại khoa bụng do liên quan nhiều mạch máu và cấu trúc quan trọng. Khi thực hiện bằng nội soi, kỹ thuật càng đòi hỏi độ chính xác cao và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phẫu thuật viên. Ca mổ kéo dài khoảng 6 giờ.

Thay vì thực hiện hai cuộc mổ riêng biệt, phương án can thiệp trong một lần giúp người bệnh tránh thêm một cuộc gây mê, giảm tổng thời gian nằm viện và hạn chế nguy cơ biến chứng tích lũy. Nhờ áp dụng mô hình điều trị đa chuyên khoa (multidisciplinary team), chiến lược phẫu thuật được xây dựng đồng bộ, từ đánh giá giai đoạn bệnh, chỉ định kỹ thuật đến kế hoạch hồi sức sau mổ.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục thuận lợi, có thể ngồi dậy và tập đi sau 24 giờ. Theo các bác sĩ, phẫu thuật nội soi trong ung thư ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhờ ưu điểm ít xâm lấn, giảm mất máu, hạn chế đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng phù hợp; việc lựa chọn phương pháp cần căn cứ vào giai đoạn bệnh, thể trạng và đánh giá toàn diện của hội đồng chuyên môn.

Từ ca bệnh này, chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, vàng da, tiểu máu hoặc rối loạn tiểu tiện. Phát hiện sớm tổn thương ở giai đoạn đầu không chỉ mở rộng cơ hội điều trị triệt căn mà còn giúp người bệnh tránh được những can thiệp nặng nề về sau.