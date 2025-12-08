Dấu ấn nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam trong hòa nhạc Shared Horizons

(VTC News) -

Sự giao thoa giữa các thế hệ người chơi nhạc

Khán phòng Phòng Hòa nhạc Lớn - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tối 5/12/2025 đã trở thành điểm hẹn của một cuộc gặp gỡ đặc biệt: Nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế cùng đứng chung sân khấu, nghệ sĩ trẻ trình diễn bên cạnh các nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, để kể câu chuyện âm nhạc bằng “năm lát cắt lịch sử” từ cổ điển, lãng mạn đến hậu lãng mạn.

Dàn nhạc VNAMYO & SSO trên sân khấu phòng Hòa nhạc Lớn.

Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (VNAMYO), đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đang trưởng thành và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO), quy tụ các nghệ sĩ chuyên nghiệp Việt Nam và quốc tế đã hòa quyện tự nhiên dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine. Sự kết hợp không chỉ tạo nên một đêm diễn đặc biệt, mà còn cho thấy cách âm nhạc hàn lâm có thể trở thành cầu nối của các thế hệ và nền văn hóa.

Đêm nhạc mở ra với Cây Sáo Thần, đưa khán giả trở về thời kỳ Cổ điển thế kỷ 18. Khi không gian còn chưa kịp lắng lại, Zigeunerweisen, Karelia Suite và Carmen Suite No.1 bùng nổ, khơi dậy tinh thần Lãng mạn của thế kỷ 19 nồng nàn cảm xúc. Khép lại hành trình là sự trữ tình sâu lắng của Concerto Piano No.2, đưa người nghe bước vào thế giới Hậu Lãng mạn thế kỷ 20.

Nghệ sĩ violin Đỗ Phương Nhi thăng hoa trong Zigeunerweisen.

Nổi bật trong đêm diễn là phần độc tấu của nghệ sĩ violin trẻ Đỗ Phương Nhi, người từng đoạt giải Nhất cuộc thi Sparre Olsen tại Na Uy và nghệ sĩ piano Phạm Ngọc Giang, chủ nhân nhiều giải thưởng quốc tế tại Malta và Nga. Tiếng đàn của hai nghệ sĩ tạo nên những mảng màu cảm xúc riêng biệt, gắn kết câu chuyện xuyên suốt của chương trình.

Nghệ sĩ piano Phạm Ngọc Giang trong phần độc tấu Concerto Piano No.2.

Nhiều năm qua, các hoạt động biểu diễn, giao lưu và bồi dưỡng thế hệ trẻ đã nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, trong đó ROX Group là một trong những đơn vị kiên trì hỗ trợ các dự án nghệ thuật hàn lâm tại Việt Nam.

Trong gần ba thập kỷ phát triển, ROX Group không ngừng kiến tạo những giá trị thuận ích, mang đến những giá trị tốt đẹp cho khách hàng, cộng đồng, xã hội. Tinh thần kiến tạo ấy còn được thể hiện ở khát vọng nuôi dưỡng thẩm mỹ cộng đồng, mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật và khuyến khích sáng tạo của thế hệ trẻ.

Khi đồng hành cùng Shared Horizons, ROX Group góp phần mang đến cho khán giả trải nghiệm nghệ thuật hàn lâm tinh tế, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của xã hội và lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Dấu ấn của những người kể chuyện bằng âm thanh

Nhạc trưởng Olivier Ochanine, người từng giành giải nhất cuộc thi Nhạc trưởng Quốc tế Antal Dorati và nhiều giải thưởng danh giá là linh hồn của đêm diễn. Với phong thái dẫn dắt giàu cảm xúc, ông dẫn dắt hai dàn nhạc qua từng mạch truyện âm thanh, vừa giữ sự ổn định về tổng thể, vừa tạo khoảng không để các nghệ sĩ trẻ tỏa sáng.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine dẫn dắt hai dàn nhạc trong chương trình.

Chia sẻ về chương trình trên facebook cá nhân, ông viết: “Dự án này mang đến cho tôi rất nhiều hy vọng và nguồn cảm hứng. Những nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, linh hoạt và tài năng khiến chúng tôi tin rằng đây không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một chương mới. Tôi tin chắc Hà Nội và Việt Nam có một tương lai tươi sáng cho âm nhạc cổ điển và dàn nhạc và hành trình ấy đã thật sự bắt đầu. Chúng tôi hy vọng thế hệ trẻ cũng được truyền cảm hứng từ những dự án âm nhạc như thế này”.

Khoảnh khắc giao thoa giữa nghệ sĩ trẻ và nghệ sĩ quốc tế.

Không chỉ là buổi hòa nhạc, sự kiện còn phản ánh nỗ lực bền bỉ của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trong việc đào tạo thế hệ nghệ sĩ mới thông qua hoạt động của VNAMYO. Từ những buổi tập định kỳ, cho đến việc được đặt chân lên sân khấu chuẩn quốc tế, các nghệ sĩ trẻ có cơ hội trải nghiệm môi trường biểu diễn chuyên nghiệp để từ đó trưởng thành và nối dài tình yêu với âm nhạc.

Tại Việt Nam, SSO cũng góp phần quan trọng trong việc mở rộng đời sống âm nhạc cổ điển, mang cơ hội tiếp cận nghệ thuật chất lượng cao đến đông đảo công chúng. Sự hợp tác với VNAMYO lần này là minh chứng cho hướng tiếp cận mới: Tạo ra những chuỗi hoạt động nơi nghệ sĩ trẻ được “truyền lửa” trực tiếp từ những người đi trước.

Khi các nghệ sĩ trẻ và nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm cùng đứng chung một sân khấu, họ đã viết thêm một chương mới cho hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị của âm nhạc hàn lâm tại Việt Nam. Và chính những khoảnh khắc giao thoa ấy sẽ tiếp tục truyền cảm hứng để mỗi thế hệ lại góp một âm hưởng vào bản hòa ca của tương lai.