Dấu ấn mới của hành trình nghỉ dưỡng giữa vịnh di sản

(VTC News) -

Một khởi đầu mới cho hải trình nghỉ dưỡng mang dấu ấn riêng

Sản phẩm mới nhất của Paradise Vietnam được xem như biểu tượng cho bước chuyển mình của du lịch nghỉ dưỡng trên vịnh Hạ Long. Với thiết kế tinh tế, sang trọng mỗi không gian trên Paradise Legacy đều hướng đến sự thư thái tuyệt đối – nơi du khách có thể chạm vào vẻ đẹp của biển trời chỉ qua một ô cửa kính, tận hưởng không khí trong lành giữa vịnh khi ngồi ở ban công hay tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa làn nước xanh biếc.

Du thuyền Paradise Legacy trên vịnh Hạ Long.

Phòng nghỉ trên du thuyền Paradise Legacy được ví như những ốc đảo sang trọng giữa vịnh di sản. Ánh sáng chan hòa qua khung cửa kính lớn phản chiếu lên gam màu gỗ trầm được thiết kế để du khách vừa nghỉ ngơi, vừa cảm nhận hơi thở của biển.

Từng chi tiết như ban công riêng hướng vịnh, chiếc giường êm ái đến bộ sản phẩm chăm sóc cá nhân cao cấp Jo Loves đều được lựa chọn kỹ lưỡng, nâng tầm trải nghiệm trên mỗi hải trình khám phá vịnh Hạ Long.

Gallery Suite - phòng “Tổng thống” trên du thuyền.

Điểm nhấn Gallery Suite là không gian cao cấp nhất trên Paradise Legacy, mang đến tầm nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long qua hệ thống cửa kính lớn. Với diện tích 140m2 cùng thiết kế mở liền mạch giữa phòng khách, quầy bar và phòng ngủ mang lại sự khép kín và riêng tư.

Mọi chi tiết – từ chiếc bàn ăn nhỏ bên khung cửa đến ly rượu vang trong ánh hoàng hôn – đều kể câu chuyện về sự thư giãn tuyệt đối và phong cách sống tao nhã. Sau những khoảnh khắc nghỉ ngơi, Gallery Suite còn có không gian cho tận hưởng ẩm thực tinh tế, riêng tư.

Trải nghiệm ẩm thực – nơi cảm xúc và văn hóa giao hòa

Đan xen trong các hoạt động trải nghiệm của du khách hòa vào thiên nhiên, Paradise Legacy đánh dấu lần đầu tiên có một du thuyền Hạ Long nối liền nhà hàng và lounge tạo thành một không gian mở lớn, ngập tràn ánh sáng tự nhiên. Với sân khấu cùng đàn piano đặt ở trung tâm, du khách được thưởng thức ẩm thực giữa giai điệu du dương của ban nhạc quốc tế, vang lên trong từng góc nhỏ của du thuyền.

Không gian có 1-0-2 nối liền nhà hàng và lounge mang lại trải nghiệm ẩm thực đa giác quan.

Trên Paradise Legacy, trải nghiệm ẩm thực được nâng tầm với bữa tối gọi món à la carte kết hợp tinh hoa ẩm thực Á – Âu, phục vụ theo phong cách fine-dining trong không gian nhà hàng – lounge liền mạch ngập tràn ánh sáng. Giữa giai điệu piano và tiếng sóng vịnh, du khách tận hưởng bữa ăn như một hành trình vị giác – nơi các món Việt được thể hiện tinh tế bên cạnh hương vị quốc tế hiện đại.

Những điểm chạm văn hóa Việt được lồng ghép nhẹ nhàng trong trải nghiệm – từ khoảnh khắc khoác áo dài Ngũ thân, thưởng trà chiều cùng món quà vặt truyền thống, đến lớp học làm bánh gối Tràng An – tạo nên sự giao hòa giữa di sản và phong cách sống đương đại giữa vịnh di sản.

Hành trình nối dài dấu ấn Paradise Vietnam

Hành trình nghỉ dưỡng không chỉ là những giờ phút ngắm nhìn vịnh di sản, mà còn là trải nghiệm trọn vẹn giữa thiên nhiên, ẩm thực và cảm xúc. Du khách có thể thả mình trong làn nước jacuzzi trên boong thượng, tận hưởng liệu trình spa thư giãn hay khám phá những điểm đến biểu tượng như hang Mê Cung, làng ngọc trai Tùng Sâu – nơi vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa hòa quyện.

Với sự ra đời của Paradise Legacy, Paradise Vietnam tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực du thuyền nghỉ dưỡng, nối dài thành công của những biểu tượng đã trở thành dấu ấn trên vịnh Hạ Long như Paradise Elegance, Paradise Grand và Paradise Delight.

Mỗi sản phẩm là một trải nghiệm khác biệt – từ hải trình thăm quan trong ngày đến hành trình nghỉ đêm đẳng cấp – cùng hướng tới một mục tiêu chung: mang đến cho du khách những trải nghiệm tinh tế, bền vững và đậm dấu ấn Việt Nam giữa lòng di sản thế giới.