Dấu ấn Công ty Bắc Nam tại sự kiện Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil của Danone

(VTC News) -

One Aptamil và hệ sinh thái dinh dưỡng khoa học dành cho trẻ em

Diễn ra từ ngày 5–7/12/2025, sự kiện One Aptamil mang thông điệp xuyên suốt, mở ra cái nhìn toàn diện về hệ sinh thái dinh dưỡng của Aptamil – được xây dựng trên nền tảng khoa học vững chắc và nghiên cứu chuyên sâu. One Aptamil không chỉ là một sản phẩm riêng lẻ, mà là giải pháp dinh dưỡng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của trẻ qua từng giai đoạn phát triển ngay từ những năm đầu đời.

Từ các dòng Aptamil dạng bột như Aptamil Profutura 4, Aptamil Profutura KID CESARBIOTIK 3, Aptamil Essensis 4 đến Aptamil UHT dạng pha sẵn, hệ sinh thái One Aptamil giúp cha mẹ dễ dàng lựa chọn giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho con trong từng giai đoạn phát triển, vừa đảm bảo chuẩn dinh dưỡng châu Âu, vừa đáp ứng sự tiện lợi và linh hoạt theo nhịp sống hiện đại, bận rộn.

Sự kiện là minh chứng cho cam kết khoa học bền bỉ của Danone và Aptamil suốt nhiều thập kỷ. Với hơn 100 năm di sản, Danone không ngừng theo đuổi sứ mệnh đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng đa dạng ở mọi lứa tuổi. Tiếp nối giá trị đó, Aptamil thương hiệu số 1 Châu Âu về sữa công thức dành cho trẻ – với hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng, luôn đồng hành cùng cha mẹ trong việc xây dựng nền tảng đề kháng và phát triển trí não vững chắc cho mọi trẻ em.

Công ty Bắc Nam – Đối tác chiến lược của Danone tại Việt Nam

Trong hành trình đưa Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, Công ty Bắc Nam tự hào là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức 2 dòng sản phẩm Aptamil Profutura Úc và Aptamil UHT được Danone ủy quyền tại Việt Nam, đồng thời hiện diện tại sự kiện với vai trò đối tác chiến lược.

Mối quan hệ giữa Tập đoàn Danone và công ty Bắc Nam không chỉ dừng lại ở hoạt động phân phối thương mại, mà được xây dựng trên cam kết dài hạn và tầm nhìn chung: mang đến cho trẻ em Việt Nam những giải pháp dinh dưỡng khoa học, đạt chuẩn quốc tế, góp phần nuôi dưỡng một thế hệ tương lai khỏe mạnh, phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ.

Với năng lực phân phối bền vững, hệ thống đối tác rộng khắp và kinh nghiệm chuyên sâu trong ngành hàng Mẹ & Bé, công ty Bắc Nam đã và đang góp phần đưa các dòng sản phẩm Aptamil Profutura (Ap bạc Úc, Ap Úc) và Aptamil UHT (Aptamil pha sẵn, Aptamil nước) đến gần hơn với hàng triệu gia đình Việt, đảm bảo nguồn gốc chính hãng, chất lượng đồng nhất và trải nghiệm chuẩn châu Âu.

Tại One Aptamil, hình ảnh các sản phẩm Aptamil không chỉ được giới thiệu như những sản phẩm dinh dưỡng cao cấp, mà còn là thành quả của nghiên cứu khoa học chuyên sâu, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và sự đồng hành bền bỉ giữa thương hiệu toàn cầu Danone và đối tác chiến lược Bắc Nam – từ đó củng cố vững chắc niềm tin của người tiêu dùng Việt đối với Aptamil.

Khi khoa học dinh dưỡng trở thành hành trình trải nghiệm

Trong không gian “vũ trụ thu nhỏ”, One Aptamil mang đến hành trình trải nghiệm liền mạch, dẫn dắt khách tham quan khám phá giải pháp dinh dưỡng qua các “tinh cầu” tương tác giàu tính khoa học, giáo dục, sinh động và dễ ghi nhớ.

Các gia đình có cơ hội tham gia những hoạt động tương tác nhằm tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ ở từng giai đoạn phát triển. Tại không gian trải nghiệm của Aptamil Profutura 4 tập trung làm nổi bật các nhóm dưỡng chất quan trọng, góp phần hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ.

Bên cạnh các hoạt động khám phá kiến thức, khu vực trải nghiệm Aptamil KID cùng Aptamil Super Gold KID mang đến sắc thái nhẹ nhàng và giàu cảm xúc hơn, với không gian chụp ảnh sáng tạo kết hợp hiệu ứng thị giác độc đáo. Đây là nơi nhiều gia đình lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng thông điệp về hành trình cao lớn và thông minh vượt trội của trẻ.

Song song với các hoạt động trải nghiệm, sự kiện còn bố trí khu vực tư vấn, check-in, nơi các gia đình có thể trực tiếp lựa chọn và mua các sản phẩm Aptamil Profutura 4 và Aptamil UHT chính hãng do Công ty Bắc Nam phân phối.

Đặc biệt đêm Gala Night diễn ra vào tối ngày 06/12/2025, mang đến không gian thưởng thức âm nhạc sôi động với sự tham gia của các nghệ sĩ được yêu mến tạo nên những khoảnh khắc gắn kết đáng nhớ cho các gia đình.

Với cách tiếp cận sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa khoa học dinh dưỡng, công nghệ hiện đại và trải nghiệm gia đình, “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil” là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác chiến lược bền vững giữa Danone, Aptamil và Công ty Bắc Nam trong hành trình lan tỏa giá trị dinh dưỡng khoa học, đồng hành cùng phụ huynh Việt xây dựng nền tảng phát triển vững chắc cho thế hệ tương lai.

*Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ