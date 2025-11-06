Dapharco và Citrefine hợp tác phát triển dòng sản phẩm đạt chuẩn châu Âu

(VTC News) -

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, có nguồn gốc thiên nhiên, thị trường dược – mỹ phẩm Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ theo hướng “xanh” và bền vững. Các doanh nghiệp tiên phong không chỉ chú trọng chất lượng sản phẩm mà còn hướng tới giá trị sức khỏe và môi trường cho cộng đồng.

Bước tiến xanh trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Citrefine International Ltd là đơn vị nghiên cứu và sản xuất hoạt chất sinh học Citriodiol®, được các tổ chức uy tín như EPA và CDC Hoa Kỳ công nhận về tính an toàn và hiệu quả khi ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Hợp tác chiến lược Dapharco - Citrefine ứng dụng Citriodiol trong dòng sản phẩm Ecotherapy xua đuổi côn trùng từ thiên nhiên.

Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) là một trong những doanh nghiệp tiên phong mang chuẩn mực châu Âu vào hệ thống sản phẩm và dịch vụ dược. Với định hướng phát triển bền vững, Dapharco đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Citrefine nhằm đưa hoạt chất Citriodiol® vào ứng dụng thực tế, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt.

Trên nền tảng hợp tác này, thương hiệu EcoTherapy ra đời, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển dòng sản phẩm thiên nhiên chuẩn châu Âu, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh – an toàn – lành mạnh tại Việt Nam.

Hợp tác chiến lược Dapharco và Citrefine – ứng dụng Citriodiol® trong các dòng sản phẩm EcoTherapy

Ngày 5/11, tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã ký kết hợp tác chiến lược với Citrefine International Ltd (Anh Quốc) – đơn vị tiên phong toàn cầu trong nghiên cứu và sản xuất hoạt chất sinh học Citriodiol®.

Citrefine International Ltd, có trụ sở tại Anh, là nhà sản xuất được cấp phép thương mại hóa Citriodiol® – hoạt chất tự nhiên chiết xuất từ tinh dầu bạch đàn chanh (Eucalyptus citriodora), được EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ) và CDC (Trung tâm Kiểm soát & Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ) công nhận về hiệu quả và độ an toàn trong việc kiểm soát côn trùng.

Với vị thế là doanh nghiệp dược uy tín tại Việt Nam, Dapharco luôn tiên phong đưa các tiêu chuẩn châu Âu vào sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Thông qua hợp tác cùng Citrefine, Dapharco chính thức ứng dụng Citriodiol® trong các dòng sản phẩm mang thương hiệu EcoTherapy – hướng tới sứ mệnh phát triển sản phẩm an toàn, lành tính và thân thiện với môi trường.

Citriodiol® (p-menthane-3,8-diol, viết tắt PMD) đã được EPA cấp phép sử dụng từ năm 2000 và được CDC khuyến nghị trong danh mục các hoạt chất có khả năng bảo vệ người dùng khỏi muỗi trong 5–6 giờ. Là “biochemical pesticide” – hoạt chất sinh học kiểm soát côn trùng an toàn cho người và vật nuôi – Citriodiol® đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều sản phẩm thiên nhiên trên thế giới.

Trên nền tảng đó, Dapharco và Citrefine hợp tác phát triển các dòng sản phẩm EcoTherapy, gồm: Dung dịch xịt Citroshield (50ml/100ml), Tinh dầu bi lăn Citrocare (9ml) và Nước lau sàn thiên nhiên ECO AN (1000ml) – mang tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, hướng đến cuộc sống an toàn và khỏe mạnh hơn cho người Việt.

Hiện thực hóa cam kết vì sức khỏe trẻ em

Ngay trong khuôn khổ buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược, Dapharco hiện thực hóa cam kết sâu sắc đối với sức khỏe cộng đồng bằng một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực: DAPHARCO TRAO TẶNG BỘ SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU ECOTHERAPY CHO TRƯỜNG MẦM NON DẠ LAN HƯƠNG tại phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Đại diện Dapharco trao tặng bộ sản phẩm cho trường mầm non Dạ Lan Hương.

Với đặc điểm khí hậu mưa ẩm của Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm do muỗi và côn trùng, đặc biệt là sốt xuất huyết, trở nên cấp thiết, hoạt động trao tặng bộ sản phẩm Ecotherapy cho 365 em học sinh Trường Mầm non Dạ Lan Hương là minh chứng rõ ràng cho trách nhiệm xã hội của Dapharco.

Đây không chỉ là hành động hỗ trợ vật chất mà còn là sự tiếp cận tri thức và công nghệ y dược chuẩn châu Âu đến với thế hệ tương lai của Việt Nam. Sự kiện này khẳng định rằng, mục tiêu của Dapharco không chỉ là thương mại, mà còn là đồng hành lâu dài cùng các gia đình Việt Nam trong việc chăm sóc sức khỏe một cách bền vững.

