Đào tạo y khoa không thể chỉ trong giảng đường

Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn cho thấy một thực tế: Đào tạo nhân lực y tế hôm nay không thể tách rời môi trường bệnh viện.

Gắn đào tạo với môi trường bệnh viện

Trong khối ngành khoa học sức khỏe, bên cạnh nền tảng lý thuyết, môi trường bệnh viện được xem là không gian hình thành năng lực nghề nghiệp. Tại các đơn vị như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, Bệnh viện Nhi Đồng 1…, sinh viên được tham gia quy trình chăm sóc, quan sát diễn biến ca bệnh và xử lý tình huống dưới sự giám sát của bác sĩ hướng dẫn.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chúc mừng Bệnh Viện Chợ Rẫy.

Theo PGS.TS.DS Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng HIU, sinh viên khối ngành sức khỏe được bố trí thực tập lâm sàng từ những năm đầu đào tạo. Việc tiếp xúc sớm với môi trường bệnh viện giúp người học làm quen nhịp độ công việc, quy trình tiếp nhận, hội chẩn và phối hợp đa chuyên khoa. “Quan trọng hơn, sinh viên nhìn thấy vai trò của từng vị trí trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, thay vì tiếp cận ngành y theo từng mảng rời rạc”, bà Thủy cho biết.

Bên cạnh lâm sàng, nhà trường đầu tư hơn 60 phòng thực hành tiền lâm sàng, 12 phòng thí nghiệm và các phòng kỹ năng được thiết kế theo mô hình bệnh viện thu nhỏ. Sinh viên Y khoa, Điều dưỡng và Kỹ thuật Phục hồi chức năng thực hành trên hệ thống mô phỏng nhằm chuẩn hóa thao tác trước khi vào buồng bệnh. Ngành Răng Hàm Mặt có Trung tâm Mô phỏng tiền lâm sàng với hệ thống phantom và ghế nha khoa mô phỏng; ngành Dược vận hành mô hình Nhà thuốc Hồng Bàng để sinh viên rèn kỹ năng tư vấn và cấp phát thuốc trong môi trường chuẩn hóa.

Theo đại diện nhà trường, giai đoạn tiền lâm sàng giúp sinh viên hình thành kỹ năng nền tảng và giảm thiểu rủi ro khi tiếp xúc người bệnh.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng chúc mừng Bệnh Viện Thống Nhất Đồng.

Chuẩn hóa kỹ năng và liên kết hai chiều

Quan hệ hợp tác giữa nhà trường và bệnh viện không dừng ở việc tiếp nhận thực tập. Nhiều bác sĩ tại các đơn vị đối tác tham gia giảng dạy, hướng dẫn chuyên đề lâm sàng; ở chiều ngược lại, nhiều cựu sinh viên hiện công tác tại các bệnh viện trong mạng lưới thực hành. Sự trao đổi hai chiều giúp nội dung đào tạo bám sát thực tiễn điều trị.

Trong chuyến thăm dịp 27/2, TS. Trịnh Thị Tố Quyên, Phó Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, cho biết điều bà ghi nhận không chỉ là cơ sở vật chất mà còn là cách nhiều bệnh viện đặt người bệnh làm trung tâm. Tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, định hướng nâng cao chất lượng sống và giảm đau cho người bệnh được nhấn mạnh trong điều trị. Theo bà Quyên, đây cũng là yêu cầu quan trọng trong đào tạo sinh viên y khoa hiện nay.

Sinh viên quốc tế Y khoa trong giờ thực hành.

Mô hình phối hợp giữa trường và viện đặt ra yêu cầu thống nhất về đánh giá năng lực. Sinh viên không chỉ được chấm điểm kiến thức chuyên môn mà còn được nhận xét về thái độ nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc nhóm – những tiêu chí ngày càng quan trọng khi bệnh viện vận hành theo hướng liên ngành, lấy người bệnh làm trung tâm.

Trong bối cảnh dân số già hóa và bệnh mạn tính gia tăng, hệ thống y tế cần nguồn nhân lực có khả năng thích ứng nhanh với môi trường lâm sàng. Hoạt động thăm bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam vì vậy không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn là dịp tăng cường kết nối đào tạo, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực thực hành và trách nhiệm nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành sức khỏe.

Sinh viên Răng Hàm Mặt thực hành trên phantom.

