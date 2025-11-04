Đạo diễn Đỗ Thanh Hải tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo một số bộ, cơ quan. Tại Quyết định số 2438, Thủ tướng bổ nhiệm lại đạo diễn Đỗ Thanh Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải sinh năm 1973, tốt nghiệp thủ khoa đại học, chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh năm 1996, tốt nghiệp Thạc sỹ nghệ thuật điện ảnh, truyền hình năm 2010, từng học tập và đào tạo chuyên môn về ngành truyền hình tại DW - Học viện Deutsche welle, CHLB Đức năm 2008.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc VTV vào tháng 9/2020, anh giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), Đài Truyền hình Việt Nam.

Thời đạo diễn Đỗ Thanh Hải quản lý VFC, những bộ phim truyền hình của VTV đáp ứng thị hiếu của khán giả, hấp dẫn và có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng như Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Quỳnh búp bê, Cả một đời ân oán, Về nhà đi con, Lựa chọn số phận.

Ngoài ra, đạo diễn Đỗ Thanh Hải còn là "ông trùm" gắn với nhiều bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như Xin hãy tin em (1997), Của để dành (1998), Phía trước là bầu trời (2001)...

Bên cạnh đó, anh cũng là đạo diễn, viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất cho nhiều chương trình để lại dấu ấn trong lòng khán giả Việt Nam như Gặp nhau cuối tuần (2000 - 2006), Thư giãn cuối tuần (2010 - 2015) và là tổng đạo diễn chương trìnhTáo Quân - Gặp nhau cuối năm.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải là người viết kịch bản Táo Quân.

Đỗ Thanh Hải từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh gồm Đạo diễn phim xuất sắc (Cánh diều 2006), Cánh Diều Vàng cho phim truyền hình xuất sắc nhất của Hội điện ảnh Việt Nam (Nhà có ba chị em - 2006), Huy chương Vàng Liên hoan truyền hình (năm 2000 và năm 2006).

Đỗ Thanh Hải được đánh giá là người có chuyên môn giỏi, được đào tạo bài bản cả trong và ngoài nước về lĩnh vực điện ảnh, truyền hình. Nhiều tác phẩm do anh đạo diễn gây dấu ấn với công chúng và được đồng nghiệp đánh giá cao về tài năng, kinh nghiệm quản lý.

Dàn nghệ sĩ kỳ cựu từng gắn bó với Táo Quân suốt hơn 20 năm lên sóng luôn bày tỏ tình cảm, sự trân trọng đặc biệt dành cho đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

NSƯT Chí Trung từng khẳng định, đạo diễn Đỗ Thanh Hải không chỉ là người thuyền trưởng đầy tâm huyết, nỗ lực, là người gánh vác Táo Quân, mà còn là người truyền cảm hứng cho cả ê-kíp thực hiện.

Với nghệ sĩ Vân Dung, chị khẳng định, đạo diễn Đỗ Thanh Hải là người gắn kết dàn nghệ sĩ, kết nối ê-kíp suốt chặng hành trình dài.