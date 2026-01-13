Danh sách 25 tuyến phố Hà Nội lắp camera AI phạt nguội

(VTC News) -

Camera AI tích hợp nhiều tính năng thông minh

Từ 13/12/2025, Công an TP Hà Nội đưa vào sử dụng hệ thống camera AI với khoảng 1.837 thiết bị, được bố trí, lắp đặt trọng điểm trên 25 tuyến phố, 195 nút giao thông trọng điểm. Đây là các khu vực có nguy cơ cao phát sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Cụ thể, 25 tuyến đường lắp camera AI gồm: Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Phố Huế - Hàng Bài, Ngô Quyền - Ngô Thì Nhậm, Lò Đúc, Phan Đình Phùng - Hàng Đậu, Quán Thánh, Hoàng Diệu, Kim Mã - Đào Tấn, Âu Cơ - Yên Phụ, đê Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái, Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, Giải Phóng - Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương, Tây Sơn - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu,

Chùa Bộc - Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng, Vành đai 2 - Cổ Linh - Thạch Bàn - Nguyễn Văn Cừ, Láng - Võ Chí Công - Trường Sa, Lạc Long Quân - Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng - Cầu Giấy, Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông), Vành đai 3 - Võ Văn Kiệt.

Camera AI phát hiện vi phạm giao thông.

Hệ thống camera AI có các tính năng thông minh như: tự động thu thập dữ liệu giao thông, điều khiển đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực để góp phần giảm ùn tắc; tự động thiết lập “làn sóng xanh” liên tuyến cho phương tiện ưu tiên, xe dẫn đoàn nhằm tối ưu di chuyển, bảo đảm thông suốt.

Camera AI còn tự động phân tích, phát hiện và ghi nhận, hỗ trợ xử lý 28 lỗi vi phạm giao thông phổ biến như dừng, đỗ sai quy định; đi ngược chiều; vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm…

Các hành vi vi phạm được hệ thống ghi nhận với hình ảnh, clip đầy đủ, rõ nét; đủ thông tin về thời gian - địa điểm vi phạm, làm căn cứ pháp lý cho việc xử lý.

Với hệ thống mới này, tổng số camera đang được các Trung tâm chỉ huy, điều hành cấp Công an thành phố vận hành là khoảng 3.000 camera; ngoài ra còn có hệ thống camera tại các Trung tâm giám sát của Công an phường, xã.

Kịp thời xử lý vi phạm, góp phần giảm ùn tắc

Sau 1 tháng triển khai vận hành (từ 13/12/2025 đến 12/1/2026), hệ thống camera AI ghi nhận, rà soát và kiểm duyệt hình ảnh của 6.351 trường hợp đủ căn cứ để gửi thông báo phục vụ xử lý vi phạm (phạt nguội). Trong đó, phổ biến là lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 4.215 trường hợp (chiếm 66,36%; gồm 1.962 ô tô, 2.253 mô tô); không đội mũ bảo hiểm 2.053 trường hợp (chiếm 32,32%). Ngoài ra còn các lỗi vi phạm khác như dừng, đỗ xe nơi có biển cấm dừng, đỗ, không thắt dây an toàn.

Cùng với đó, việc ứng dụng giải pháp điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh tại các tuyến phố, các nút được lắp đặt hệ thống camera AI đã giúp tình hình giao thông có những chuyển biến, hiệu quả rõ rệt.

Điển hình như: tăng tốc độ di chuyển trên các tuyến đường 1 chiều và giảm thời gian hành trình từ 31% - 36,8%, tăng thông lượng xe qua nút từ 13% -18,88%; tăng tốc độ di chuyển trên các tuyến 2 chiều, có lưu lượng mật độ phương tiện đông, các nút giao gần nhau, nhiều nhánh, nhiều hướng và giảm thời gian hành trình trung bình từ 20% - 25%, tăng thông lượng xe qua nút từ 8% - 15%.

Bên cạnh việc sử dụng hệ thống camera AI tự động ghi nhận và hỗ trợ xử lý vi phạm, Công an TP Hà Nội cũng bố trí lực lượng trực 24/7 tại các Trung tâm chỉ huy, điều hành của Công an thành phố và các Trung tâm giám sát camera của Công an phường, xã để trực tiếp theo dõi, giám sát; kịp thời phát hiện vi phạm, nhận diện dấu hiệu ùn tắc và thông báo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tại hiện trường tổ chức xử lý, ngăn chặn vi phạm hoặc phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm người dân đi lại thông suốt.

Kết quả nêu trên cho thấy việc ứng dụng hệ thống camera giám sát, camera AI đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét, tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý hành vi vi phạm một cách khách quan, kịp thời và góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Camera AI góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Công an TP Hà Nội khẳng định tinh thần xuyên suốt của việc ứng dụng hệ thống camera giám sát, camera AI là “lấy phòng ngừa là chính”. Công nghệ được đưa vào để hỗ trợ lực lượng chức năng nhận diện sớm nguy cơ, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm, giảm tối đa tình trạng vi phạm và phòng chống ùn tắc giao thông. Hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường đô thị kỷ cương, an toàn, văn minh, sạch đẹp, trong đó người dân là trung tâm, là chủ thể cùng tham gia, cùng giám sát và cùng hưởng lợi.

Việc triển khai hệ thống camera không nhằm mục đích tăng số lượng xử phạt, mà trước hết tạo ra hiệu ứng tuyên truyền - răn đe - nâng cao ý thức tự giác, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành thói quen chấp hành thường xuyên, bền vững.

Thực tế cho thấy, trước đây tại một số tuyến, nút giao, tình trạng vi phạm có thể giảm khi có lực lượng chức năng, nhưng lại tái diễn khi vắng bóng kiểm tra, giám sát. Với đặc điểm giám sát liên tục, đồng đều, không phụ thuộc thời gian, thời tiết, hệ thống camera giúp duy trì hiệu quả quản lý thường xuyên, góp phần chuyển biến hành vi từ “chấp hành đối phó” sang “chấp hành tự giác”. Đây là thay đổi quan trọng về ý thức - yếu tố cốt lõi trong xây dựng văn hoá giao thông và nếp sống văn minh đô thị.

Công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm

Hình ảnh vi phạm được hệ thống camera ghi nhận là chứng cứ khách quan, góp phần giảm tranh cãi, phản ứng của người vi phạm với lực lượng chức năng; tạo dư luận xã hội đồng thuận, hạn chế tối đa các ý kiến trái chiều.

Trên địa bàn thành phố sắp diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đảng, phục vụ Nhân dân “mừng Xuân, đón Tết”, thời gian tới Công an TP Hà Nội tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống camera AI kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Không chỉ vận hành hệ thống camera “phạt nguội” trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố sẽ mở rộng để “phạt nguội” các hành vi vi phạm trật tự đô thị (lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định; dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè trái quy định pháp luật…), vi phạm vệ sinh môi trường (thu gom, thải rác trái quy định; vứt, thải, bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá; vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định; đổ nước thải sai quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; vứt, thải rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước…).

Tất cả các hành vi vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera, tùy theo tính chất hành vi, địa điểm diễn ra vi phạm và thẩm quyền xử phạt, hình ảnh vi phạm sẽ được chuyển đến Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc Công an phường, xã để xem xét xác minh.

Nếu đủ căn cứ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo, mời người vi phạm đến làm việc để lập biên bản vi phạm hành chính và các văn bản liên quan; trên cơ sở đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật.