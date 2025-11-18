Đăng vé số trúng thưởng lên mạng, tiền bị người khác nhận mất

(VTC News) -

Vụ việc xảy ra gần đây tại Hohhot, Nội Mông, Trung Quốc. Ngày 12/11, người đàn ông họ Vương vội vã đến đồn cảnh sát Kim Hào thuộc Cục Công an Tumote Left Banner để báo cáo rằng ngày hôm trước, anh kiểm tra kết quả xổ số và phát hiện mình trúng thưởng. Tuy nhiên vào hôm sau, khi anh mang tấm vé số đến cửa hàng để nhận giải thưởng thì được thông báo rằng tiền thưởng đã có người khác nhận.

Quá phấn khích vì trúng số, anh Vương chụp ảnh tấm vé đăng lên mạng, không ngờ vì thế mà bị kẻ khác nhanh chóng nhận “thay” số tiền giải thưởng. (Ảnh: Sohu)

Theo Yangcheng Evening News, điều tra của cảnh sát cho thấy anh Vương vô cùng vui mừng sau khi xác nhận mình trúng xổ số vào tối 11/11. Anh ta đã chụp ảnh tấm vé trúng thưởng của mình và đăng lên một nhóm WeChat dành cho các hộ gia đình trong khu dân cư để chia sẻ niềm vui với hàng xóm.

Một người họ Triệu sau khi nhìn thấy bức ảnh đã nảy sinh ý định xấu. Anh ta lập tức chuyển tiếp ảnh cho chủ cửa hàng xổ số quen biết, tự nhận mình là người trúng thưởng và yêu cầu nhận giải qua WeChat với lý do "đang ở xa".

Vì số tiền thưởng không lớn và Triệu là khách quen nên chủ cửa hàng sau khi kiểm tra nhanh đã tin là thật và chuyển thẳng tiền thưởng cho người này. Mãi đến hôm sau, anh Vương đến nhận giải thưởng với tờ vé số thật, anh mới nhận ra mình đã bị “hớt tay trên” và lập tức trình báo với cảnh sát.

Sau khi xác minh, cảnh sát liên hệ ngay với người đàn ông họ Triệu, giải thích về trách nhiệm pháp lý và khiển trách anh ta. Cuối cùng, anh Triệu thừa nhận sai lầm và hoàn trả toàn bộ số tiền thưởng mình lừa được. Thông qua sự hòa giải của cảnh sát, anh Vương đã tha thứ cho Triệu và nhận lại được số tiền thưởng của mình.

Sau vụ việc, cảnh sát nhắc nhở người dân rằng vé số trúng thưởng là bằng chứng quan trọng về tài sản, không nên chụp ảnh và đăng tải lên mạng một cách bất cẩn kẻo bị tội phạm lợi dụng. Trong cuộc sống hàng ngày, bất kỳ giấy tờ hoặc chứng nhận nào liên quan đến tài sản cá nhân cũng đều phải được lưu giữ cẩn thận, tránh những tổn thất không đáng có do rò rỉ thông tin.