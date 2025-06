Đang thi môn Văn, thí sinh ở TP.HCM phải đi cấp cứu

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cung cấp sau buổi thi Ngữ văn - kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Ông Hồ Tấn Minh cũng cho biết, kỳ thi tốt nghiệp năm nay tại TP.HCM có gần 100.000 thí sinh dự thi. Ở môn thi Văn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, có 96.498 thí sinh dự thi, vắng 276 em, chiếm tỷ lệ 99,71%. Với chương trình giáo dục phổ thông 2006, có 797 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 100%.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP.HCM. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Theo báo cáo của Sở này, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, tại thành phố có 99.578 thí sinh đăng ký tham dự, tăng 8.891 em so với năm trước. Trong đó, 97.940 thí sinh dự thi theo Chương trình GDPT 2018 và 1.638 thí sinh thi theo Chương trình GDPT 2006. Đáng chú ý, số lượng thí sinh tự do tăng 5.000 so với năm trước.

Sáng 26/6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM có mặt tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Quận 3) để động viên các thí sinh, cán bộ coi thi tại điểm thi này.

"Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhưng vẫn còn một số thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nên việc lựa chọn thí sinh dự thi cùng một chương trình trong cùng một điểm thi cũng phải đúng theo quy định", ông Hiếu cho biết.

Ngoài ra, ông Hiếu cũng nhấn mạnh, năm nay, Thành phố đã sinh hoạt quy chế thi từ cuối tháng 5 từ khi các trường tổ chức đợt thi thử để học sinh có thể trải nghiệm qua hình thức, nội dung y như là một kỳ thi thật sự.

Thành phố lựa chọn cán bộ coi thi là giáo viên THPT, THCS nhưng vẫn ưu tiên giáo viên THPT là những thầy, cô đã từng coi thi thử để có kinh nghiệm phát đề môn tự chọn.

Năm nay Bộ GD&ĐT đưa ra 2 lịch thi, cho nhóm thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Sở dĩ có hai lịch thi là bởi, bên cạnh các thí sinh đầu tiên tốt nghiệp THPT theo chương trình mới vẫn còn những thí sinh học theo chương trình cũ có nhu cầu thi tốt nghiệp để xét công nhận tốt nghiệp THPT hoặc lấy điểm xét tuyển đại học.

Nhóm thí sinh thi tốt nghiệp lần đầu phải làm bốn bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, thí sinh chọn hai môn tự chọn (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ).

Thí sinh thi theo chương trình cũ sẽ làm bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, cùng một trong hai bài Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).