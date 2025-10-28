Dẫn giải các bị cáo trong vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ), bị cáo buộc là một trong những “con bạc VIP” tại King Club. Theo cáo trạng, từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, bị cáo Hồ Đại Dũng đã 95 lần tham gia đánh bạc với tổng số tiền hơn 7 triệu USD (khoảng 180 tỷ đồng), trong đó có lần đặt cược tới 331.000 USD, thua lỗ khoảng 18 tỷ đồng. Cùng bị đưa ra xét xử, Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ), người đã 74 lần đánh bạc với tổng số tiền hơn 4,26 triệu USD, thua hơn 6,8 tỷ đồng. Danh sách bị cáo còn có: Đỗ Anh Tuấn - cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Phú Thọ; Nguyễn Xuân Huệ - nguyên Phó Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cũ; Lê Thế Chiến - cựu Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thanh tra; Nguyễn Thu Thủy - Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng; cùng nhiều bác sĩ, ca sĩ, doanh nhân nổi tiếng khác.