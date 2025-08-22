Đâm người giữa đường ở Lâm Đồng rồi nói 'đâm nhầm, cho xin lỗi' trước khi bỏ đi

Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vụ việc người đàn ông bị đâm trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1.

Trước đó, vào đầu giờ chiều 22/8, một người đàn ông bị đâm khi chở vợ trên xe máy trong đường nội bộ Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1, thuộc địa bàn xã Tuyên Quang.

Xe Cứu thương 0 đồng Bình Thuận đưa nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: DT)

Theo nạn nhân, ông chở vợ đi làm phụ hồ, khi về đến vị trí trên thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, dùng hung khí đâm vào vùng bụng.

Khi ông gặng hỏi lý do, các đối tượng chỉ đáp "đâm nhầm, cho xin lỗi" rồi bỏ mặc nạn nhân với vết thương đầy máu ở vùng bụng.

Người đàn ông sau đó được xe cứu thương chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu.