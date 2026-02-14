Đảm bảo sức khỏe cho người cao tuổi khi thời tiết giao mùa

(VTC News) -

Ghi nhận tại các cơ sở y tế, trong giai đoạn giao mùa, số lượt bệnh nhân cao tuổi nhập viện và điều trị ngoại trú đã tăng đáng kể.

Theo BS Nguyễn Hồng Phúc, Khoa Nội Tim mạch Lão học, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM), người cao tuổi là đối tượng đặc biệt chú ý sức khoẻ khi thời tiết chuyển lạnh. Nhất là vào buổi sáng sớm, người cao tuổi không nên bật dậy ngay khi tỉnh giấc, lúc này cơ thể vẫn đang ở trạng thái nghỉ ngơi sâu, nhịp tim và huyết áp chưa kịp điều chỉnh để thích nghi với tư thế đứng. Hệ thống mạch máu, nhất là mạch máu não và tim, cần có thời gian để chuyển đổi dần từ trạng thái nằm sang ngồi và đứng.

“Nếu người cao tuổi bật dậy quá nhanh, huyết áp có thể tụt đột ngột hoặc phân bố máu không đều, gây hiện tượng choáng váng, hoa mắt. Nguy hiểm hơn, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ té ngã, chấn thương, thậm chí dẫn đến các biến cố tim mạch nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim, thiếu máu não thoáng qua hoặc đột quỵ. Trong những ngày lạnh, mạch máu co lại càng làm nguy cơ này cao hơn”, BS Phúc nói.

Người cao tuổi có nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch khi thời tiết trở lạnh trong dịp Tết.

Để giúp người cao tuổi thức dậy an toàn mỗi sáng, bác sĩ khuyến nghị áp dụng “Quy tắc 3 cái 1 phút” - một thói quen đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bảo vệ sức khỏe rõ rệt.

Phút thứ nhất, khi vừa tỉnh giấc, người cao tuổi nên nằm yên trên giường, thả lỏng cơ thể và hít thở nhẹ nhàng để giúp tim mạch và thần kinh “khởi động” từ từ.

Phút thứ 2, hãy chậm rãi ngồi dậy, có thể kê gối sau lưng hoặc tựa vào thành giường, đồng thời giữ ấm cơ thể bằng cách khoác thêm áo nếu thấy lạnh.

Phút thứ 3, thả hai chân xuống giường, để bàn chân chạm sàn, ngồi yên thêm một lúc cho máu lưu thông đều rồi mới đứng dậy đi lại.

BS Trần Hồ Hồng Quyên, Khoa Lão, Bệnh viện Gia Định (TP.HCM) cho biết, những mặt bệnh thường gặp ở người cao tuổi trong thời tiết lạnh và giao mùa bao gồm các bệnh đường hô hấp như viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản.

Bên cạnh đó, nhóm bệnh tim mạch cũng gia tăng, bao gồm suy tim, rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ và tăng huyết áp.

Ngoài ra, người cao tuổi còn dễ gặp các bệnh lý cơ xương khớp như thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống thắt lưng và loãng xương. Thời tiết lạnh cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện hoặc làm nặng thêm các bệnh lý mạch máu não.

Bác sĩ khuyến cáo, để phòng ngừa bệnh tật trong giai đoạn này, người cao tuổi cần chú trọng dinh dưỡng hợp lý, tăng cường rau xanh, trái cây, đạm, bổ sung vitamin và khoáng chất, uống đủ khoảng 1,5–2 lít nước mỗi ngày, hạn chế thức ăn nhanh, nhiều đường và chất béo bão hòa.

Hoạt động thể chất nên duy trì đều đặn với các bài tập vừa sức như đi bộ, dưỡng sinh, yoga khoảng 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Tuy nhiên, vào những buổi sáng quá lạnh, có thể tạm ngưng tập luyện để tránh nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Người nhà có thể hỗ trợ ông bà bằng những lưu ý nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Nên đặt sẵn một chiếc áo khoác mỏng ngay cạnh giường ngủ để dễ sử dụng khi vừa thức dậy. Ngoài ra, nhắc ông bà uống một ngụm nước ấm vào buổi sáng cũng giúp làm loãng máu, hỗ trợ tuần hoàn và giảm nguy cơ biến cố tim mạch.

Ngoài ra, tiêm chủng phòng cúm mùa, phế cầu theo khuyến cáo, theo dõi thường xuyên các chỉ số như huyết áp, đường huyết, BMI và tái khám định kỳ là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, người cao tuổi tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc điều trị bệnh nền.

Trên thực tế, nhiều trường hợp nhập viện trễ do triệu chứng ở người cao tuổi thường không điển hình, chỉ biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, bỏ ăn. Nếu phát hiện muộn, các bệnh như viêm phổi có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, viêm não, viêm màng não, làm việc điều trị trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn.