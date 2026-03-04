Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa, động viên tân binh tỉnh Cao Bằng

(VTC News) -

Video: Đại tướng Phan Văn Giang nói tiếng dân tộc Tày động viên tân binh

Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tặng hoa, động viên các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ.

Đại tướng Phan Văn Giang ân cần bắt tay từng thanh niên, hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, căn dặn các thanh niên phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nỗ lực học tập, huấn luyện, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật Quân đội.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Cao Bằng sẽ nhanh chóng hòa nhập môi trường quân ngũ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa, động viên các thanh niên tỉnh Cao Bằng lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu động viên các thanh niên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện tốt trong môi trường quân ngũ. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Năm nay, Cao Bằng tổ chức 4 điểm giao nhận quân. Riêng điểm số 3, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Nguyên Bình (xã Nguyên Bình) có công dân của 16 xã, phường lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân.

Ông Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Cao Bằng nêu rõ, Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, nơi có nhiều đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là nơi ra đời của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

"Hòa chung dòng chảy lịch sử của dân tộc, Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn đoàn kết, gắn bó xây dựng quê hương giàu truyền thống cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và công cuộc bảo vệ Tổ quốc, lớp lớp các thế hệ con em các xã đã hăng hái xung phong ra tiền tuyến đánh giặc", ông Lê Hải Hòa nhấn mạnh.

Các thanh niên tỉnh Cao Bằng bước qua "cầu vinh quang" lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, những năm qua, công tác tuyển quân của tỉnh Cao Bằng luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu. Tỷ lệ thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, trình độ văn hóa, sức khỏe của thanh niên ngày càng được nâng lên.