Đại học Kinh Bắc bị phạt 360 triệu đồng, dừng hoạt động hàng loạt ngành đào tạo

Trước đó ngày 19/6, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định kiểm tra việc thành lập và hoạt động của Hội đồng trường; công tác tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; các điều kiện đảm bảo chất lượng; quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ đối với trường Đại học Kinh Bắc.

Hàng loạt ngành đào tạo của trường Đại học Kinh Bắc bị xử phạt.

Ngày 23/7, đoàn kiểm tra ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với trường Đại học Kinh Bắc do có hàng loạt vi phạm.

Đoàn kiểm tra khẳng định trường Đại học Kinh Bắc không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở các ngành đào tạo thạc sĩ gồm 2 ngành Quản lí Kinh tế và ngành Luật Kinh tế.

Áp dụng theo quy định xử phạt hành chính, Bộ GD&ĐT phạt tiền 30 triệu đồng/ngành đối với trường Đại học Kinh Bắc. Đồng thời đình chỉ hoạt động giáo dục đối với ngành Quản lí Kinh tế, ngành Luật Kinh tế đào tạo trình độ thạc sĩ 9 tháng; buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở khác giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được đối với ngành này.

Đối với đào tạo trình độ đại học, Bộ GD&ĐT quyết định xử phạt hành chính đối với 10 ngành với nội dung không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở ngành đào tạo gồm: ngành Dược học; ngành Y học Cổ truyền; Y khoa; Công nghệ thông tin; Luật kinh tế; Luật; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Ngôn ngữ Anh; ngành Quản trị Kinh doanh; ngành Kế toán.

10 ngành này bị xử phạt 30 triệu đồng/ngành và đình chỉ hoạt động 9 tháng. Biện pháp khắc phục hậu quả, Bộ GD&ĐT yêu cầu buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển vào những ngành này đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển đổi được.

Như vậy theo kết luận của Bộ GD&ĐT, 12 ngành của trường Đại học Kinh Bắc bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 360 triệu đồng và dừng hoạt động 9 tháng/ngành.

Tất cả các ngành trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu trường Đại học Kinh Bắc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 31/12.