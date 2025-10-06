‘Đại gia’ trả giá gần 3 tỷ đồng mua mái tóc 22 năm không cắt

(VTC News) -

Theo Metro Channel và NetEase News, người phụ nữ này là người thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Do rất thích mái tóc dài của bà mình nên từ năm 15 tuổi, cô quyết định không cắt tóc và kết quả là đã giữ mái tóc dài suốt 22 năm. Trong thời gian này, cô tìm ra nhiều bí quyết chăm sóc tóc như sử dụng dầu gội không chứa silicone và thoa dầu hạt trà tự chế để dưỡng tóc sau khi gội.

Cô phải dùng lò sưởi để sấy tóc vào mùa đông, phải duỗi thẳng tóc rồi vắt lên mép giường khi ngủ. Ngay cả khi ở cữ sau sinh con gái, người phụ nữ này cũng chỉ cắt 10cm phần đuôi tóc, và tay cô run rẩy khi làm việc đó.

Người phụ nữ Hà Bắc không cắt tóc trong 22 năm và mái tóc của cô hiện dài hơn 2m. (Ảnh: Urban Channel Weibo)

Mái tóc của người phụ nữ này dài 2,03 mét, gần gấp ba lần độ dài của tóc người bình thường. Mái tóc chưa từng uốn hay nhuộm tóc trong 22 năm này trông đen bóng. Mỗi ngày cô dành một tiếng đồng hồ tỉ mỉ chải tóc và ít nhất 40 phút để gội đầu.

Vào tháng 8 năm nay, một doanh nhân trong lĩnh vực làm tóc giả tiếp cận người phụ nữ trên, đề nghị trả 800 nhân dân tệ (tương đương 2,96 tỷ đồng) ngay tại chỗ để mua mái tóc, khen ngợi đây là "mái tóc nguyên bản đẹp nhất mà tôi từng thấy trong năm nay"; nhưng cô từ chối.

Trên thị trường tái chế tóc, tóc phụ nữ uốn và nhuộm dài hơn một mét có giá 2.000 nhân dân tệ (gần 8 triệu đồng) một kg.

Trong 5 năm qua, giá mua mái tóc siêu dài của người phụ nữ Trịnh Châu đã tăng từ 30 nghìn tệ (hơn 111 triệu đồng) lên 800 nghìn tệ. Cô giải thích ký do vẫn không chịu bán: "Vấn đề không phải ở tiền. Mái tóc này đã đồng hành với tôi từ khi còn là một cô gái đến khi trở thành người mẹ. Nó quý giá hơn bất cứ thứ gì khác".

Ngoài ra, cô cũng cho rằng giá tóc sẽ tăng trong tương lai: "Nếu một ngày nào đó có người trả giá 1 triệu hoặc 2 triệu nhân dân tệ thì sao? Lúc đó tôi sẽ giàu to".