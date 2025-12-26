Daesang Đức Việt hợp tác Sendo Farm: Doanh số tăng trưởng hơn 100% sau vài tháng

(VTC News) -

Kết quả này đến từ sự phối hợp chặt chẽ trong công tác vận hành, truyền thông và đặc biệt là việc khai thác hiệu quả hình thức livestream bán hàng độc quyền.

Hợp tác chiến lược tạo đà tăng trưởng rõ nét

Sendo Farm hiện là một trong những đối tác thương mại điện tử chiến lược của doanh nghiệp trong giai đoạn mở rộng kênh phân phối hiện đại. Daesang Đức Việt đánh giá cao hệ sinh thái thương mại điện tử của Sendo Farm, đặc biệt là năng lực vận hành, giao nhận nhanh và sự am hiểu ngành hàng thực phẩm tươi sống. Đây là nền tảng quan trọng giúp các sản phẩm của Daesang Đức Việt tiếp cận người tiêu dùng một cách thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn.

Thông qua Sendo Farm, các dòng sản phẩm chủ lực của Daesang Đức Việt như xúc xích phô mai Cheesy, xúc xích Hong khói, xúc xích Vườn bia, xúc xích Romas cùng các sản phẩm tiện lợi như chả giò da xốp, bánh bao, kim chi Jongga đã ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đặc biệt ở nhóm khách hàng gia đình trẻ và người tiêu dùng bận rộn tại các đô thị lớn.

Livestream độc quyền – điểm nhấn trong chiến lược bán hàng

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên tăng trưởng đột phá là chuỗi livestream bán hàng độc quyền được hai bên phối hợp triển khai trên nền tảng Sendo Farm. Livestream không chỉ là kênh bán hàng, mà còn là không gian để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc và tương tác với người tiêu dùng. Tổ chức livestream độc quyền giúp thông tin về sản phẩm được truyền tải đầy đủ, minh bạch và sinh động hơn.

Các phiên livestream thu hút lượng lớn người xem, đặc biệt khi có sự tham gia của các KOC và đầu bếp nổi tiếng. Thông qua những câu chuyện đời thường, cách chế biến đơn giản và trải nghiệm thực tế, sản phẩm được tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, góp phần gia tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng ngay trong thời gian phát sóng.

Ưu đãi độc quyền thúc đẩy sức mua

Song song với hoạt động livestream, Daesang Đức Việt và Sendo Farm liên tục triển khai các chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng trên nền tảng, như giảm giá sâu, mua 1 tặng 1, flash sale theo khung giờ và ra mắt sản phẩm mới.

Theo đại diện doanh nghiệp, những chiến dịch khuyến mãi ghi nhận lượng tiêu thụ tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, đặc biệt vào các dịp cao điểm cuối tuần. Không chỉ tập trung vào giá bán, hai bên còn chú trọng tối ưu trải nghiệm mua sắm thông qua các chương trình trải nghiệm sản phẩm trực tiếp, cung cấp các combo tiện lợi cũng như chính sách hậu mãi rõ ràng.

Kỳ vọng mở rộng hợp tác trong năm 2026

Mức tăng trưởng hơn 100% chỉ là bước khởi đầu cho chiến lược hợp tác dài hạn giữa hai bên. Trong thời gian tới, Daesang Đức Việt sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phiên livestream, đồng hành cùng các KOC và đầu bếp để phát triển nội dung ẩm thực sáng tạo, đồng thời ưu tiên đưa các sản phẩm mới của Daesang Đức Việt lên hệ thống Sendo Farm trong thời gian sớm nhất.

Việc hợp tác với Sendo Farm không chỉ góp phần mở rộng kênh phân phối hiện đại mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả hơn với người tiêu dùng trẻ, phù hợp với xu hướng mua sắm trực tuyến và tiêu dùng tiện lợi.

Thành công bước đầu của sự hợp tác chiến lược giữa Daesang Đức Việt và Sendo Farm được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực tăng trưởng bền vững trong năm 2026, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm mua sắm thực phẩm ngày càng thuận tiện, chất lượng và đáng tin cậy.