Đặc quyền sống xanh tại Emerald Symphony

Không gian sống xanh - tiêu chí lựa chọn chốn an cư của giới tinh hoa

Nhiều tỷ phú thế giới chọn sống giữa thiên nhiên thay vì những dinh thự hào nhoáng nơi đô thị. Bill Gates sở hữu Xanadu 2.0 với tầm nhìn ra hồ Washington, còn Elon Musk sống trong biệt thự giữa rừng trên đồi tại Los Angeles.

Đây cũng là xu hướng tất yếu tại Việt Nam khi chất lượng không khí ở mức báo động và các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên. Nhà giờ đây không chỉ để ở mà phải là một "vùng xanh" an toàn để bảo vệ sức khỏe và tận hưởng cuộc sống.

Trên thực tế, bất động sản gắn với không gian xanh luôn được định giá cao hơn: Tại New York (Mỹ), bất động sản cạnh công viên thường có giá cao hơn 45%; tại Singapore, công trình 5 sao luôn gắn với yếu tố cây xanh; tại Việt Nam, bất động sản xanh luôn giữ giá ngay cả khi thị trường nhiều biến động.

Emerald Symphony mang đến đặc quyền sống xanh cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Trong bối cảnh đó, các chủ đầu tư lớn như DOJILAND luôn chú trọng đến yếu tố xanh trong phát triển bất động sản. Từ Diamond Crown Hai Phong và Golden Crown Hai Phong – hai công trình xuất sắc vượt qua hệ thống tiêu chí khắt khe để đạt chứng chỉ “Công trình Xanh LEED Residential – Silver” của Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ, cho đến Emerald Symphony – khu đô thị thấp tầng đầu tiên của DOJILAND tại Hải Phòng, kiến tạo một chuẩn mực sống xanh đáng mơ ước.

Tại đây, “xanh” không chỉ là trồng nhiều cây xanh hay xây nhiều công viên mà còn là hệ sinh thái vận hành đồng bộ từ quy hoạch, thiết kế, vật liệu đến những công nghệ nhằm tiêu thụ năng lượng thông minh, duy trì khí hậu trong lành…

Emerald Symphony: Đặc quyền sống không dành cho số đông

Tại Emerald Symphony, với mật độ xây dựng thấp chỉ 26%, thiên nhiên hiện hữu trong từng nhip sống, giúp con người tìm lại sự cân bằng giữa nhịp đô thị hối hả.

Thấu hiểu rằng không gian xanh chính là nguồn năng lượng tích cực và món quà vô giá cho sức khỏe, DOJILAND ưu tiên tối đa diện tích dành cho các mảng xanh. Emerald Symphony sở hữu 4 công viên xanh theo các chủ đề và sắc thái khác nhau là Sun Park, Galaxy Park, Moon Park và Star Park, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ ngơi, vận động và thư giãn của cư dân ở mọi độ tuổi.

Cùng với đó, quy hoạch nội khu và các tiện ích công cộng cũng được triển khai đồng bộ: Từ các trục đường nội khu rộng 16 - 38 m, những dãy vỉa hè trồng cây xanh, sân chơi trẻ em, vườn nướng BBQ cho tới khu thể thao ngoài trời, quảng trường, các tuyến đường dạo bộ…

“Trên thị trường, các dự án có mật độ xây dựng thấp như Emerald Symphony chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi thật sự ấn tượng với không gian sống xanh tại đây khi mỗi buổi sáng mở cửa là thấy khung cảnh bình yên, ngập tràn ánh sáng và sắc xanh của cỏ cây, hoa lá. Gia đình tôi sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Con trẻ có không gian vui chơi an toàn, người lớn thì có nơi thư giãn, tập thể dục, thưởng trà mỗi chiều. Đó là một không gian sống mà tôi luôn tìm kiếm”, chị Hạnh Dung – một khách hàng đang tìm hiểu về Emerald Symphony - chia sẻ.

Emerald Symphony mang lại cuộc sống riêng tư và an nhiên giữa lòng đô thị.

Đặc biệt, tại Emerald Symphony, 99% sản phẩm đều sở hữu 2 mặt tiền và vườn xanh riêng, mang đến sự riêng tư và an yên tuyệt đối.

Với hai mặt tiền thông thoáng, mỗi căn nhà sở hữu tầm nhìn rộng mở, kết nối tối đa với thiên nhiên, đón trọn ánh sáng tự nhiên và gió trời. Nhờ đó, chất lượng không khí được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Bên cạnh đó, vườn xanh riêng tư đóng vai trò như một “lá phổi” thu nhỏ, nơi cư dân được thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng, tận hưởng những khoảnh khắc an yên ngay thềm nhà.

Nhờ những giá trị khác biệt này, Emerald Symphony đã được vinh danh là “Khu đô thị kiến tạo chuẩn mực sống xanh tốt nhất Việt Nam” tại giải thưởng Dot Property Vietnam Awards 2025.

Vườn xanh riêng biệt tại Emerald Symphony mang đến cuộc sống cân bằng, thư thái cho những chủ nhân tinh hoa.

Giữa một không gian xanh lấy con người làm trung tâm, Emerald Symphony kiến tạo chất sống Wellness Living bằng sự giao hòa giữa thiên nhiên thuần khiết và nhịp sống phồn hoa. Những dải mặt nước, công viên và khoảng xanh rộng mở tạo nên chốn bình yên để cơ thể được thư thái, tâm trí được cân bằng và cảm xúc được tái tạo mỗi ngày.

Đó chính là chuẩn sống bền vững mà giới thượng lưu vẫn hằng kiếm tìm: Riêng tư nhưng không tách biệt, an yên mà vẫn trọn kết nối. Sự dung hòa tinh tế ấy đã biến việc an cư tại “ốc đảo xanh” Emerald Symphony trở thành đặc quyền và đánh dấu một bước chuyển mình trong tư duy an cư tại phố Cảng.