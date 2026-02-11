Đà Nẵng có nhà hàng lọt 'thư viện tinh hoa' của ẩm thực thế giới

(VTC News) -

Việc trở thành đại diện tiêu biểu của Đà Nẵng trong hệ thống này tiếp sau 1 sao Michelin đồng nghĩa với việc nhà hàng đã vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật, sáng tạo và trải nghiệm tổng thể để góp mặt trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Bếp trưởng Christian Le Squer với 3 sao Michelin danh giá – người tạo ra tinh hoa ẩm thực “haute couture” Pháp tại La Maison 1888.

Tọa lạc trong khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, La Maison 1888 được 50 Best giới thiệu là nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam có bếp trưởng đạt 3 sao Michelin đứng tên điều hành danh nghĩa. “Linh hồn” ẩm thực hiện tại là bếp trưởng Christian Le Squer – tên tuổi từng làm nên đẳng cấp của Le Cinq (Paris). Ông phô diễn kỹ thuật thượng thừa qua thực đơn đa dạng gồm ẩm thực chay, a la carte và set menu 7 món, nổi bật với cách sắp đặt đầy bất ngờ về cấu trúc và hương vị.

“Từ kem hồ trăn vị cam chanh mát lạnh, súp tôm hùm xanh Brittany đậm vị, đến cà chua ướp nước thì là thanh nhẹ hay sò điệp mịn màng ăn cùng kem súp lơ và trứng cá muối, mỗi món ăn đều thể hiện sự tinh tế trong cách xử lý nguyên liệu thượng hạng của Christian Le Squer”, 50 Best mô tả. Theo đánh giá của 50 Best, chính sự đối lập đầy chủ ý giữa kết cấu và hương vị đã tạo nên bản sắc khác biệt cho nhà hàng.

Không gian fine dining sang trọng bên trong nhà hàng La Maison 1888.

Bên cạnh ẩm thực, trải nghiệm tại đây còn được nâng tầm bởi không gian dinh thự Pháp cổ phong cách Đông Dương do Bill Bensley thiết kế, hầm rượu vang đạt chuẩn quốc tế cùng tầm nhìn hướng biển Sơn Trà. Tổng hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và nghệ thuật phục vụ đã đưa La Maison 1888 trở thành một biểu tượng fine dining của miền Trung.

Không chỉ dừng ở La Maison 1888, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort còn được biết đến là khu nghỉ dưỡng có hệ thống F&B hàng đầu Việt Nam với hệ thống nhà hàng – quầy bar đa dạng: Từ những chiếc nón lá “treo ngược” tại Citron, không gian lounge bên biển tại Barefoot, ẩm thực omakase Nhật Bản tại Tingara... Sự đầu tư bài bản vào chuẩn mực dịch vụ quốc tế và không gian thiết kế độc bản đã tạo nên một hệ sinh thái ẩm thực trọn vẹn, nơi mỗi nhà hàng là một mảnh ghép khác biệt nhưng đồng điệu về đẳng cấp.

Thực khách thích thú với trải nghiệm ẩm thực tựa biểu diễn ảo thuật tại nhà hàng Tingara.

Trước đó, nhà hàng nhiều năm duy trì sao Michelin và giải “Best of Award of Excellence” của Wine Spectator cho hầm rượu vang, đồng thời liên tiếp xuất hiện trong các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế uy tín. Việc góp mặt trong World’s 50 Best Discovery không chỉ khẳng định đẳng cấp ổn định của La Maison 1888, mà còn trở thành một đại sứ giúp Đà Nẵng tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch ẩm thực thượng lưu toàn cầu.