Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina bị tuyên án tử hình

Tòa án Bangladesh ngày 17/11 tuyên án tử hình vắng mặt đối với cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, cáo buộc bà chỉ đạo trấn áp phong trào biểu tình sinh viên năm 2024, dẫn đến thương vong lớn.

Hội đồng gồm ba thẩm phán của Tòa án Tội phạm Quốc tế Bangladesh (ICT) kết luận bà Hasina phạm tội ác chống lại loài người, tuyên án tù chung thân cho tội danh này và án tử hình liên quan đến cái chết của nhiều người trong các cuộc biểu tình.

Cựu Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina (Ảnh tư liệu: Reuters)

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh Bangladesh chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 2/2026. Phiên xử diễn ra dưới sự giám sát an ninh chặt chẽ tại Dhaka. Bà Hasina rời Bangladesh từ tháng 8/2024, hiện đang sống lưu vong ở Ấn Độ, không có mặt tại tòa.

Trong một cuộc phỏng vấn qua email với Reuters hồi tháng trước, bà Hasina khẳng định bản thân không trực tiếp liên quan đến việc sử dụng vũ lực sát thương, đồng thời gọi đây là "phiên xét xử mang động cơ chính trị".

Phong trào biểu tình bắt đầu từ tháng 7/2024. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, có tới 1.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong các cuộc đụng độ – con số cao nhất kể từ năm 1971.

Ngày 5/8/2024, bà Hasina từ chức và rời Bangladesh trên trực thăng. Hiện Dhaka chưa có thỏa thuận dẫn độ với New Delhi.

Trong phiên tòa, nhiều người reo hò và vỗ tay khi tòa tuyên án tử hình bà Hasina.

Một người đàn ông cầm tấm biển trước tòa án, yêu cầu tuyên án tử hình trong phiên xét xử cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, tại Dhaka, Bangladesh, ngày 17/11/2025. (Ảnh: Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

An ninh tiếp tục được siết chặt tại Dhaka và nhiều thành phố lớn, với lực lượng bán quân sự triển khai dày đặc quanh các trụ sở chính phủ và khu vực tòa án, phòng ngừa nguy cơ bất ổn.

Chính quyền lâm thời do ông Muhammad Yunus – người đoạt giải Nobel Hòa bình – đứng đầu, từng cam kết đưa bà Hasina ra xét xử. ICT, vốn được bà Hasina thành lập năm 2010 để điều tra tội ác chiến tranh, giờ trở thành cơ quan xét xử các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Bản án có thể được kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Tuy nhiên, con trai bà kiêm cố vấn của bà Hasina, ông Sajeeb Wazed, nói với Reuters gia đình sẽ không làm vậy cho đến khi Bangladesh có một chính phủ dân cử mới.