Cứu hộ 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị hỏng máy trên vùng biển Lý Sơn

(VTC News) -

Ngày 12/6, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, cơ quan chức năng huyện vừa tiếp nhận 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị hỏng máy trong lúc hành nghề trên biển.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 11/6, trong lúc hành nghề tại khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng 12 hải lý, tàu cá QNa 92954 TS do ông Nguyễn Văn Sáu (trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng gặp sự cố hỏng máy, tàu thả trôi tự do. Thời tiết khu vực này do ảnh hưởng của bão số 1 nên diễn biến hết sức phức tạp, với gió mạnh cấp 7-8 và sóng cao từ 2-3m. Thuyền trưởng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Tàu cá của ngư dân Quảng Nam được lai dắt về đảo Lý Sơn. (Ảnh: C.T)

Nhận lệnh ứng cứu, tàu 319 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Lý Sơn, cách tàu bị nạn gần 60 hải lý, đã khẩn trương tiến hành tìm kiếm và cứu nạn.

Trong quá trình ứng cứu tàu QNa 92954 TS, tàu 319 tiếp tục nhận được thông tin về tàu cá QNa 92032 TS cũng gặp sự cố hỏng máy gần đó. Đến 17h50 ngày 11/6, tàu 319 đã tiếp cận được tàu cá QNa 92954 TS và tàu cá QNa 92032 TS. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, biển động mạnh nên việc lai dắt cả 2 tàu cá gặp nhiều khó khăn.

Đến 20h20 cùng ngày, tàu 319 mới làm dây xong và tiến hành lai dắt 2 tàu cá. Sau hơn 10 giờ vượt sóng, đến khoảng 9h ngày 12/6, tàu 319 đã lai dắt 2 tàu cá bị nạn cùng 6 ngư dân về đảo Lý Sơn. Hiện sức khỏe các ngư dân ổn định.