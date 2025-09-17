Cựu Chủ tịch Asanzo bị đề nghị mức án 10-12 năm tù

(VTC News) -

Sáng 17/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Văn Tam cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo và Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty, em trai Tam) về tội "Trốn thuế". Riêng bị cáo Tam còn bị truy tố thêm tội "Buôn lậu". Chủ tọa phiên tòa là Chánh án tòa Hình sự TAND TP.HCM Vũ Thanh Lâm.

Tại phiên xét xử sơ thẩm, Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam thừa nhận hành vi "Buôn lậu".

Tại tòa, Phạm Văn Tam và em trai thừa nhận toàn bộ hồ sơ, cáo trạng của vụ án là đúng. Đáng chú ý, bị cáo đã thừa nhận hành vi buôn lậu dù trước đó trong quá trình điều tra, bị cáo một mực phủ nhận.

Lý giải thay đổi lời khai, Chủ tịch Asanzo cho rằng thời điểm bị điều tra, bị cáo chưa hiểu biết đầy đủ về pháp luật nên không thừa nhận hành vi này. Do bị cáo đã thừa nhận tội danh, phần xét hỏi diễn ra ngắn gọn trước khi đại diện VKSND TP.HCM phát biểu quan điểm xử lý vụ án.

Theo VKS, Phạm Văn Tam và em trai đã có hành vi trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng và buôn lậu lô hàng trị giá hơn 414 triệu đồng. Cơ quan công tố nhận định hành vi của các bị cáo gây thất thoát tài sản Nhà nước, ảnh hưởng trật tự xã hội; trong đó hành vi của Phạm Văn Tam được đánh giá tinh vi, thời gian phạm tội kéo dài, số tiền trốn thuế lớn.

Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ khi bị cáo Tam thành khẩn khai báo và đã nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế. Từ đó, cơ quan công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Tam mức án 10-12 năm tù về hai tội Buôn lậu và Trốn thuế. Đối với bị cáo Phạm Xuân Tình, VKS đề nghị 4-5 năm tù về tội Trốn thuế.

Hiện phiên tòa bước vào phần tranh luận, HĐXX sẽ xem xét toàn diện trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.