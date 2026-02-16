Cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine bị bắt khi tìm cách xuất cảnh

Vụ việc nối dài chuỗi bê bối tham nhũng nhiều năm, làm rung chuyển chính trường và đặt thêm sức ép lên bộ máy chính quyền Kiev.

Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) ngày 15/2 thông báo các điều tra viên đã bắt giữ một cựu Bộ trưởng Năng lượng khi người này đang tìm cách rời khỏi đất nước.

Động thái diễn ra trong khuôn khổ cuộc điều tra quy mô lớn mang mật danh “Midas”, xoay quanh các cáo buộc tham nhũng trong ngành năng lượng – lĩnh vực được xem là huyết mạch của nền kinh tế Ukraine giữa bối cảnh xung đột và khủng hoảng hạ tầng.

Một cựu bộ trưởng năng lượng Ukraine đã bị bắt giữ liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng lớn. Ảnh chụp nhà máy điện hạt nhân Kursk (KNPP) - Reuters

Trong tuyên bố chính thức, NABU cho biết: “Các hoạt động điều tra ban đầu đang được tiến hành, phù hợp với các yêu cầu của pháp luật". Cơ quan này không công bố danh tính của vị cựu bộ trưởng bị bắt giữ.

Vụ bê bối xoay quanh các cáo buộc nhận “lại quả” từ các nhà thầu, bao gồm cả những đơn vị tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu. Những hợp đồng này đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với chiến sự và hệ thống năng lượng đóng vai trò sống còn đối với an ninh quốc gia.

Vụ việc lần này là diễn biến mới nhất của đại án “Midas”, cuộc điều tra từng gây ra một cơn địa chấn chính trị tại Kiev trong năm trước. Trọng tâm của bê bối là các khoản “lại quả” bị nghi xuất phát từ những nhà thầu tham gia các dự án bảo vệ hạ tầng năng lượng trọng yếu – từ nhà máy điện đến hệ thống truyền tải, vốn là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công.

Hệ lụy chính trị của “Midas” lan rộng khi cả Bộ trưởng Năng lượng đương nhiệm lẫn một cựu bộ trưởng đều nộp đơn từ chức theo đề nghị của Tổng thống Volodymyr Zelensky, dù cả hai bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm. Không chỉ dừng lại ở cấp bộ, vụ bê bối còn kéo theo việc Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak rời nhiệm sở, cho thấy mức độ rung lắc hiếm thấy trong nội bộ chính quyền Ukraine giữa thời điểm đất nước đang chịu nhiều sức ép đối nội lẫn đối ngoại.

Theo các nhà điều tra, khoảng 100 triệu USD đã bị rút khỏi các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Energoatom – đơn vị vận hành các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Số tiền này được cho là đã được chi trả cho các công ty nhằm thực hiện các dự án tăng cường an ninh tại các địa điểm trọng yếu.

Thời điểm đó, cơ quan chống tham nhũng Ukraine cũng cho biết đã tiến hành khám xét hàng chục bất động sản trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Các cáo buộc tham nhũng không phải điều mới mẻ tại Ukraine. Kể từ năm 2023, NABU đã mở nhiều cuộc điều tra liên quan đến hàng loạt bê bối khác nhau.

Tháng 1/2024, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo phát hiện một đường dây tham nhũng quy mô lớn trong hoạt động mua sắm vũ khí cho quân đội, với tổng giá trị gần 40 triệu USD.

Giữa bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn, các cuộc điều tra tham nhũng tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với nỗ lực củng cố lòng tin công chúng và cải cách bộ máy quản lý tại Ukraine.