Cưới xong mới biết chồng hói đầu, vợ kiện cả nhà chồng ra tòa về tội lừa đảo

(VTC News) -

Mới đây, cô Lavika Gupta (sống tại khu dân cư Gaur City Avenue-1, thành phố Noida, Ấn Độ) đệ đơn tố cáo chồng và 4 thành viên gia đình chồng lên cơ quan chức năng địa phương. Cô phát hiện gia đình chồng nói dối nhiều điều về đức lang quân trước khi cưới, đặc biệt là vẻ ngoài không được như ý của anh.

Theo hồ sơ được lập tại đồn cảnh sát địa phương, Lavika Gupta và Sanyam Jain kết hôn ngày 16/1/2024. Trong đơn thưa kiện, Gupta khẳng định mình là nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo bài bản, khi Jain và gia đình anh cố tình che giấu hàng loạt sự thật về ngoại hình, trình độ học vấn cũng như tình trạng tài chính của Jain.

Cô được hứa hẹn về một người chồng có mái tóc dày, bóng, chắc, khỏe, nhưng thực tế lại kết hôn với người đàn ông hói đầu. Trước đó, cô hỏi rất nhiều về ngoại hình nhưng phía nhà trai cam đoan Jain có mái tóc rất đẹp. Sau đám cưới, cô mới phát hiện chồng mình thường xuyên sử dụng tóc giả để đánh lừa mọi người xung quanh.

(Ảnh minh họa: AI)

“Sau khi kết hôn, tôi bàng hoàng phát hiện chồng mình thực chất mới chỉ tốt nghiệp lớp 12, trong khi bản lý lịch trước đó lại ghi khống là có bằng cử nhân chuyên ngành thương mại. Anh ta còn nói dối về mức thu nhập hàng năm lên tới 21.000 USD (khoảng 550 triệu đồng). Rõ ràng, đây là một vụ lừa đảo hôn nhân nghiêm trọng”, Gupta bức xúc cho biết.

Căn cứ đơn khiếu nại của nạn nhân, cơ quan cảnh sát khởi tố người chồng và 4 thành viên gia đình anh ta. Các tội danh bao gồm: Vi phạm luật cấm về hôn nhân; Ngược đãi, đe dọa, xúc phạm phụ nữ; Lạm dụng tín nhiệm và Cố ý gây rối mất trật tự công cộng.

Nói với giới truyền thông, đại diện đồn cảnh sát địa phương cho biết: “Ngoài các cáo buộc về lừa đảo, người phụ nữ này còn tố cáo chồng đã hành hung mình trong một chuyến du lịch nước ngoài. Đồng thời, cô bị gây áp lực buộc phải vận chuyển hàng hóa trái phép từ Thái Lan về Ấn Độ”.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Nisha, 30 tuổi, sống tại thị trấn Noida, quận Gautam Buddha Nagar, thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ khởi kiện chồng vì lý do bắt làm việc nhà quá nhiều, ảnh hưởng đến thời gian sản xuất Reels trên Instagram, dẫn đến việc bị giảm người theo dõi.

Sau khi lắng nghe cả hai vợ chồng, cảnh sát tổ chức buổi hòa giải và tư vấn hôn nhân. Nisha cùng chồng ngồi lại với nhau, hiểu hơn về tầm quan trọng của sự hòa hợp trong cuộc sống gia đình và đã tái hòa hợp sau đó.