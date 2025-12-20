Cuộc sống kín tiếng của nam chính phim 'Trai nhảy' sau 18 năm

(VTC News) -

Diễn viên Ngọc Thuận sinh năm 1986 tại Vũng Tàu (cũ). Sự nghiệp diễn xuất của anh trải qua nhiều thăng trầm. Năm 2007, Ngọc Thuận được đạo diễn Lê Hoàng chọn vào vai chính trong bộ phim Trai nhảy mới 19 tuổi. Thời điểm này, phim tạo được sự chú ý lớn từ phía công chúng vì đề tài nhạy cảm.

Ngọc Thuận nổi tiếng sau bộ phim "Trai nhảy".

Cứ tưởng từ đó con đường diễn xuất của Ngọc Thuận sẽ rộng thênh thang, nhưng nam diễn viên từng thừa nhận, thu nhập từ nghề không đủ cho anh trang trải cuộc sống.

Sau vai diễn này, nam diễn viên gần như vắng bóng trên màn ảnh rộng và chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trong Gạo nếp gạo tẻ, Vợ chồng Đậu thời @…

Bên cạnh nghệ thuật, Ngọc Thuận thử sức trở lại với lĩnh vực kinh doanh. Anh kinh doanh bất động sản, mở trang trại nuôi vịt và mở nhà hàng. Nam diễn viên vui vẻ tiết lộ, không chỉ lo được cho cuộc sống của mình, anh còn mua được đất ở quê, xây nhà cho người thân.

Sau gần 20 năm rời xa màn ảnh rộng kể từ Trai nhảy, Ngọc Thuận bất ngờ tái xuất trong Ai thương ai mến - phim điện ảnh dịp Tết dương lịch 2026 do Thu Trang đạo diễn. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Thuận đóng cặp cùng Thu Trang.

Ngọc Thuận trở lại màn ảnh rộng sau gần 20 năm.

Ngọc Thuận cho biết nhân vật trong phim mới là vai diễn giúp anh bước ra khỏi “vùng an toàn” quen thuộc. Theo nam diễn viên, vai diễn trong phim sở hữu hành trình tâm lý phức tạp, chuyển biến từ hài hước sang bi kịch, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc cả về cảm xúc lẫn ngoại hình.

“Khi đọc vài trang kịch bản, tôi có cảm giác đây chính là nhân vật dành cho mình”, Ngọc Thuận chia sẻ.

Trở lại điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng, anh không giấu được sự hào hứng khi hài hước nói rằng mình sẵn sàng “đóng phim vì đam mê”. Đặc biệt, để nhập vai trọn vẹn, Ngọc Thuận đã nỗ lực giảm tới 18kg trong vòng một tuần, cho thấy quyết tâm cao với dự án.

Đạo diễn Thu Trang tiết lộ cô chọn Ngọc Thuận vì có gương mặt rất hiền, rất thiện cảm, mà đó lại là điều ê-kíp cần cho vai công tử ăn chơi.

"Nhân vật Khả nói chuyện nhiều khi rất đáng ghét nhưng khán giả lại không ghét nổi. Khi làm phim, điều quan trọng nhất là tìm được những gương mặt thật sự "chạm" vào tinh thần nhân vật. Và Ngọc Thuận lại có điều đó”, đạo diễn chia sẻ.

Nam diễn viên lần đầu đóng cặp cùng Thu Trang.

Về đời tư, Ngọc Thuận là người sống kín tiếng. Tuy nhiên, vào tháng 12/2022, nam diễn viên khiến công chúng bất ngờ khi tổ chức hôn lễ với Bích Ngọc (sinh năm 2003), kém anh 17 tuổi. Cả hai chào đón con gái đầu lòng ra đời vào đầu tháng 4/2024.

Sau 3 năm kết hôn, Ngọc Thuận và bà xã Bích Ngọc bận rộn công việc và con nhỏ nhưng cả hai vẫn thỉnh thoảng thu xếp dành thời gian riêng bên nhau.

Ở độ tuổi 40, Ngọc Thuận vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ và điển trai. Sở hữu gương mặt nam tính, nụ cười ấm áp cùng phong thái lịch lãm, anh thường được nhận xét trông trẻ hơn tuổi thật.

Ai thương ai mến do Thu Trang đạo diễn, xoay quanh hai chị em Mến (Thu Trang) và Thương (Trâm Anh). Mến bỗng trở thành trụ cột khi cha mẹ qua đời do tai nạn. Trong hoàn cảnh khó khăn, cô còn chịu sức ép tàn nhẫn từ bà Tư Biếc (NSƯT Ngọc Hiệp). Đỉnh điểm bi kịch xảy ra khi ngay trong đám tang của gia đình, hai chủ nợ khác là Trung Lùn và Tiến Luật vẫn kéo đến đòi nợ. Cao trào được đẩy lên tận cùng khi Tiến Luật ngang nhiên ép Thương phải bán thân để giải quyết số tiền gia đình đang thiếu. Phim dự kiến ra rạp ngày 1/1/2026.