Cuộc sống độc thân ở tuổi 44 của nam MC 'bất ổn' trong 'Gặp nhau cuối tuần'

(VTC News) -

Gặp nhau cuối tuần từng là chương trình nổi đình đám của VTV. Đây cũng là bệ phóng cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Ít ai còn nhớ, Lương Mạnh Hải từng tham giaGặp nhau cuối tuần trước khi nổi tiếng. Năm 2002, anh xuất hiện với vai chàng MC trong loạt tiểu phẩm Tin tức giật mình. Dù chỉ xuất hiện trong một vài số song hình ảnh chàng MC thư sinh với những thông tin "bất ổn" đầy hài hước cũng để lại ấn tượng với khán giả.

Lương Mạnh Hải từng đóng "Gặp nhau cuối tuần".

Lương Mạnh Hải sinh năm 1981 tại Hà Nội. Trước khi bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7, anh tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Ngoài ra, Lương Mạnh Hải cũng từng theo học khóa học về thời trang tại Mỹ và làm phóng viên ở 2 tạp chí thị trường lớn tại Việt Nam.

Thời điểm tham gia Gặp nhau cuối tuần, anh vẫn đang làm nghề báo song song với diễn kịch.

Năm 2004, được đạo diễn Lê Hoàng phát hiện, Lương Mạnh Hải lần đầu đóng phim điện ảnh với vai nhỏ trong Nữ tướng cướp. Sau đó, nam diễn viên sinh năm 1981 tiếp tục góp mặt trong Tuyết nhiệt đới cùng Anh Thư và Thanh Hằng.

Năm 2008, phim Bỗng dưng muốn khóc trở thành hiện tượng trên màn ảnh nhỏ. Thành công rực rỡ của phim giúp hai diễn viên chính là Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà trở thành đôi "tiên đồng ngọc nữ" của phim Việt.

Lương Mạnh Hải nổi tiếng nhờ bộ phim "Bỗng dưng muốn khóc".

Nhờ vậy, Lương Mạnh Hải trở thành cái tên được săn đón nhất nhì làng giải trí vào thời điểm đó. Thừa thắng xông lên, anh tiếp tục tạo nên tiếng vang lớn trong khi đảm nhận vai chính trong các bộ phim như Đẹp từng centimet, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Hot boy nổi loạn, Con ma nhà họ Vương...

Những năm 2008 - 2014 là khoảng thời gian thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Lương Mạnh Hải. Anh được mệnh danh là “hoàng tử của màn ảnh Việt” bởi các phim anh tham gia đều tạo được tiếng vang và dấu ấn riêng.

Nên duyên với nhiều mỹ nhân trên màn ảnh, nhưng ở ngoài đời Lương Mạnh Hải vẫn lẻ bóng. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh rất kín tiếng chuyện tình cảm.

Nam diễn viên từng nói công việc là chuyện của công chúng còn tình cảm là chuyện riêng tư nên anh không bao giờ muốn chia sẻ.

Ở tuổi 44, Lương Mạnh Hải vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ. Nhiều khán giả nhận định anh "lão hóa ngược". Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hoạt động hằng ngày đầy tích cực như đi tập gym, du lịch hay gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên chuyện tình cảm anh vẫn chọn giấu kín.

Nói về cuộc sống hiện tại, Lương Mạnh Hải cho biết, với anh điều tuyệt vời nhất là "sáng tỉnh dậy được uống ly cà phê, ngồi nơi mình muốn, mua đôi giày, khoác chiếc balo yêu thích, ăn món mà mình thấy ngon là được".

Vẫn là ngôi sao tên tuổi, nhưng Lương Mạnh Hải hiện không còn đóng phim. Anh chuyển hướng sang vai trò đạo diễn, nhà sản xuất. Bên cạnh đó, Lương Mạnh Hải cũng thử sức với công việc MC truyền hình.

Nam diễn viên chọn cuộc sống "độc thân vui vẻ" ở tuổi U50.

Thời gian qua, Lương Mạnh Hải nhận được nhiều tình cảm khi tập trung làm sáng tạo nội dung. Những video mà anh chia sẻ quan điểm vừa sắc sảo, vừa vui nhộn về nhiều vấn đề trong cuộc sống được yêu thích, thu về lượng xem lớn.

Khán giả bày tỏ sự thích thú khi nam diễn viên sở hữu tính cách hài hước và lối nói chuyện duyên dáng. Nhiều video của anh gây sốt mạng xã hội, giúp cho tên tuổi Lương Mạnh Hải được "hâm nóng". Tuy vậy, Lương Mạnh Hải vẫn không quên đam mê với phim ảnh. Anh đang viết kịch bản cho phim mới và đang ấp ủ kế hoạch bấm máy một dự án điện ảnh.