Cuộc gọi nửa đêm và việc giành giật mạng sống sản phụ từ khoảng cách gần 400km

Đêm 13/1/2026, Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhận cuộc gọi khẩn từ khoa Sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Ở đầu dây bên kia là lời cầu cứu cho một sản phụ đang ở ranh giới sinh tử.

Chị T.U.M. (33 tuổi, sống tại xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu) nhập viện trong tình trạng tiền sản giật nặng kèm hội chứng HELLP – biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có thể cướp đi tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi nếu chậm xử trí. Thai mới 36 tuần, nhưng tình trạng của người mẹ không cho phép đợi thêm.

Những kết quả xét nghiệm ban đầu được gửi gấp về Hà Nội cho bác sỹ trực đêm là ThS.BS Đặng Anh Linh, Trưởng khoa Phụ Nội tiết, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Huyết áp sản phụ duy trì ở mức cao dù đã dùng thuốc, tiểu cầu giảm nghiêm trọng chỉ còn 19,1 G/L, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết ồ ạt nếu can thiệp phẫu thuật. Men gan tăng gấp nhiều lần bình thường, protein niệu ở mức báo động, cho thấy gan và thận đã bị tổn thương nặng.

Chẩn đoán nhanh được đưa ra: Tiền sản giật nặng biến chứng HELLP, mổ lấy thai là chỉ định bắt buộc để cứu mẹ và con. Trở ngại lớn nhất lúc này là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu không có sẵn khối tiểu cầu – yếu tố sống còn cho ca mổ có nguy cơ chảy máu cao.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sỹ được biết sản phụ sống ở vùng sâu biên giới, nơi điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức y tế hạn chế và chưa từng khám thai định kỳ. Chỉ đến khi xuất hiện các dấu hiệu nguy hiểm, chị mới được đưa đến bệnh viện, bệnh đã ở giai đoạn tối cấp.

Sau khi báo cáo lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ThS.BS Đặng Anh Linh nhanh chóng xây dựng các phương án xử trí. Quãng đường từ Lai Châu về Hà Nội kéo dài 7–8 tiếng đồng hồ, bệnh nhân có nguy cơ bị sản giật, tăng huyết áp kịch phát hay rau bong non bất cứ lúc nào.

Nhằm rút ngắn thời gian di chuyển, phương án chuyển sản phụ sang Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai – tuyến tỉnh gần nhất – được tính đến đầu tiên nhưng rồi phải dừng lại khi xác nhận cơ sở này cũng không có sẵn tiểu cầu để phẫu thuật.

Không còn lựa chọn an toàn hơn, quyết định chuyển thẳng chị M. về Bệnh viện Phụ sản Trung ương được đưa ra, kèm theo đó là 3 yêu cầu mang tính sống còn: Xe chuyển viện phải có bác sỹ sản khoa và hồi sức đủ khả năng xử trí cấp cứu trên đường đi cùng; nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, bệnh nhân phải được đưa ngay vào cơ sở y tế gần nhất; toàn bộ hồ sơ, xét nghiệm phải gửi trước để bệnh viện tuyến cuối chủ động chuẩn bị máu, tiểu cầu và kích hoạt hệ thống cấp cứu.

Ngay trong đêm, báo động toàn Bệnh viện Phụ sản Trung ương được bật. Các ê-kíp sản khoa, gây mê hồi sức, truyền máu và sơ sinh sẵn sàng cho ca mổ không được phép sai sót.

Khoảng 5h ngày 14/1, xe cứu thương đưa sản phụ tới khoa Cấp cứu. Ca mổ được triển khai ngay lập tức theo đúng kịch bản đã chuẩn bị. Trong phòng mổ, từng thao tác diễn ra khẩn trương, chính xác. Khi tiếng khóc của em bé vang lên, cả ê-kíp như trút được gánh nặng sau nhiều giờ căng thẳng. Trẻ sinh non 36 tuần, nặng 2,1kg, chậm phát triển trong tử cung do ảnh hưởng tiền sản giật, được chuyển sang khoa Sơ sinh để theo dõi và chăm sóc chuyên sâu.

Người mẹ được đưa về khoa Hồi sức cấp cứu, tiếp tục điều trị và theo dõi sát. Song song với công tác chuyên môn, bệnh viện cũng đặc biệt quan tâm đến hoàn cảnh gia đình bệnh nhân.