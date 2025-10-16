Cuộc 'đại phẫu' hồi sinh hàng trăm ô tô chết lâm sàng sau lũ

Những ngày này, hàng trăm chiếc ô tô xếp hàng dài kín vỉa hè trước các gara ở Thái Nguyên để chờ sửa chữa. Nhiều xe vẫn còn lấm lem bùn đất sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ.
Giữa áp lực thời gian và khối lượng công việc khổng lồ, những người thợ sửa xe tại các gara ở thành phố Thái Nguyên đang ngày đêm làm việc không ngơi nghỉ. Họ được ví như những “bác sĩ cơ khí”, đang thực hiện “ca phẫu thuật” phức tạp để giành lại sự sống cho những khối tài sản lớn của người dân vùng lũ.
Anh Nguyễn Thanh Tùng, chủ một gara ô tô chia sẻ: "Lượng xe tìm đến xưởng những ngày này rất nhiều, gấp 2-3 lần ngày thường. Các xe khi được chuyển đến xưởng đều trong tình trạng hỏng hóc nặng. Mùi ẩm mốc, bùn đất đặc quánh trong cốp xe và khoang nội thất. Bùn đất không chỉ gây ẩm mốc mà còn chứa chất ăn mòn, tấn công các chi tiết kim loại và hệ thống điện. Vì vậy việc đầu tiên cần làm là chẩn đoán trình trạng xe".
Khung gầm trần trụi lộ ra sau khi nội thất được tháo hết, phơi bày những đường dây điện, cáp tín hiệu chằng chịt bị ngấm nước. Công đoạn tiếp theo là vệ sinh, sấy khô toàn bộ cabin. Đây là khâu quan trọng để làm sạch bùn bám vào các khe nhỏ nhất, tránh ẩm mốc và gỉ sét về sau.
Toàn bộ nội thất như ghế, thảm, sàn đều phải được tháo rời và đưa ra ngoài. Những chiếc ghế ngậm nước trở nên nặng trịch, lấm lem bùn đất. Đây là công đoạn bắt buộc để ngăn chặn nấm mốc và mùi hôi ám vào xe vĩnh viễn.
Người thợ dùng súng phun áp lực để làm sạch triệt để bùn đất bám chặt vào sàn và thành xe.
Taplo (bảng điều khiển) và hệ thống điện được ví như "bộ não" của ô tô. Đây cũng là vị trí bị nước lũ gây hư hại nặng nề nhất. Anh Tùng nhấn mạnh: "Phần quan trọng nhất trong xe là các thiết bị điện và máy móc. Các xe hay gặp phải tình trạng chập điện, lỗi hộp đen, lỗi hộp điều khiến trung tâm". Những dòng xe nhiều cảm biến càng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận hơn trong quá trình sửa chữa. Chỉ một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến chập cháy toàn bộ "bộ não" của chiếc xe.
Sau đó, thợ sửa xe tập trung kiểm tra khoang động cơ. Đây là giai đoạn quyết định. Nếu xe không bị thủy kích, thợ sẽ vệ sinh cổ hút, thay lọc gió, lọc dầu, kiểm tra xăng, kiểm tra điện rồi mới làm nổ máy.
Chiếc xe được nâng lên để kiểm tra gầm. Với những ca phức tạp, thời gian sửa chữa có thể kéo dài. "Nhanh thì 10 ngày, lâu thì nhiều tháng trời", chủ gara cho biết.
Bùn đất, rác thải bám chặt vào gầm, hệ thống treo và ống xả. Công việc của thợ sửa chữa dưới gầm xe không chỉ vất vả mà còn phải cẩn trọng với các chi tiết bị ăn mòn sau khi tiếp xúc lâu với nước lũ.
Việc khôi phục một chiếc ô tô sau ngập nước đòi hỏi nhiều công sức và chi phí không hề nhỏ. "Về phần dọn dẹp nội thất, giá từ 8-10 triệu. Còn có những xe chi phí sửa chữa lên tới 70-80 triệu đồng, trong khi giá trị thực tế của xe chỉ 160 triệu. Vậy nên nhiều người sau đó bỏ ý định sửa xe", chủ gara chia sẻ.
Sau thời gian dài sửa chữa, nhiều chiếc xe đã hoạt động ổn định trở lại. Khoảnh khắc động cơ nổ máy sau bao nỗ lực được ví như “tiếng tim đập hồi sinh” - niềm vui lớn nhất của những “bác sĩ cơ khí” thầm lặng nơi xưởng sửa xe.
