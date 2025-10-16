Cuộc 'đại phẫu' hồi sinh hàng trăm ô tô chết lâm sàng sau lũ

Taplo (bảng điều khiển) và hệ thống điện được ví như "bộ não" của ô tô. Đây cũng là vị trí bị nước lũ gây hư hại nặng nề nhất. Anh Tùng nhấn mạnh: "Phần quan trọng nhất trong xe là các thiết bị điện và máy móc. Các xe hay gặp phải tình trạng chập điện, lỗi hộp đen, lỗi hộp điều khiến trung tâm". Những dòng xe nhiều cảm biến càng đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận hơn trong quá trình sửa chữa. Chỉ một sơ suất nhỏ có thể dẫn đến chập cháy toàn bộ "bộ não" của chiếc xe.