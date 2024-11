Cuộc chiến Trump - Harris: Tỷ lệ tranh cử sít sao, khó đoán định

Từ những ngày đối đầu đầu tiên giữa cựu Tổng thống Donald Trump và phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris, hai ứng viên đã luôn bám sát nhau trong những cuộc thăm dò cử tri. Kết quả thăm dò mới đây của AtlasIntel (công ty có trụ sở tại Brazil) cho thấy ông Trump đang dẫn trước đối thủ 1 - 2 điểm phần trăm tỷ lệ ủng hộ. Tuy nhiên, cuộc thăm dò riêng biệt của công ty TIPP Insights chỉ ra rằng, ông Trump và bà Harris có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau.

Có một điều cần lưu ý là kết quả thăm dò chỉ phản ảnh một phần cuộc bầu cử. Nhìn lại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, các cuộc khảo sát khi đó cho rằng bà Hillary Clinton sẽ thắng cử. Kết quả, người chiến thắng lại là ông Donald Trump. Do đó, khi 2 ứng viên vẫn bám đuổi sát nút như hiện nay, càng khó để nói ai sẽ là người chiếm ưu thế và có thể dành chiến thắng chung cuộc.

Để nhìn rõ hơn toàn ảnh màn so găng Trump - Harris năm nay, TS Ngô Di Lân -Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao, có những nhận định, chia sẻ với báo điện tử VTC News về vấn đề này.

So sánh với năm 2000, có những khác biệt rất đáng kể. Nếu như năm 2000 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thịnh vượng và môi trường quốc tế tương đối ổn định, cuộc đua năm 2024 lại diễn ra trong một thế giới đầy biến động. Về chính trị nội bộ, cả hai thời điểm đều chứng kiến sự phân cực trong xã hội Mỹ, nhưng năm 2024 còn có thêm tình huống đặc biệt khi Tổng thống đương nhiệm rút lui, nhường chỗ cho Phó Tổng thống Harris đối đầu với ông Trump. Điều này tạo nên một kịch bản chưa từng có trong lịch sử bầu cử Mỹ hiện đại.

Về phía ông Trump, điểm mạnh lớn nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Cử tri vẫn đánh giá cao năng lực điều hành kinh tế của ông, đặc biệt là khả năng kiểm soát lạm phát. Ông cũng giữ lợi thế trong các vấn đề như nhập cư và an ninh biên giới. Đáng chú ý, ông Trump đã mở rộng được liên minh cử tri của mình, bao gồm cả một bộ phận cử tri gốc Hispanic, nam giới da màu và giới công nhân có tổ chức.

Đáng chú ý là các sự cố này đã làm dấy lên mối quan ngại sâu sắc trong dư luận về bạo lực chính trị. Một khảo sát cho thấy có tới 86% người Mỹ lo ngại các hành động bạo lực có thể đẩy đất nước vào hỗn loạn. Điều này cũng dẫn đến những thay đổi lớn trong cách thức vận động tranh cử, với việc tăng cường biện pháp an ninh và điều chỉnh quy mô các sự kiện vận động.

Tuy nhiên, để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, bà Harris cần vượt ra ngoài các nhóm cử tri cốt lõi này và thu hút được cả cử tri đảng Cộng hòa, những người thường quan tâm nhiều hơn đến các chính sách cụ thể hơn là yếu tố căn tính. Đó có lẽ là lý do chiến dịch tranh cử của bà tập trung vào năng lực và lập trường chính sách thay vì nhấn mạnh vào việc có thể trở thành nữ tổng thống da màu đầu tiên. Thực tế, 65% cử tri cho biết yếu tố lịch sử này không phải là điều quyết định lựa chọn của họ.

Về câu hỏi liệu cử tri Mỹ đã sẵn sàng đón nhận một tổng thống nữ da màu hay chưa, các số liệu cho thấy xu hướng tích cực khi cử tri ngày càng tập trung vào năng lực và chính sách của ứng viên. Tuy nhiên, thách thức của bà Harris không nằm ở việc phá vỡ rào cản về giới và sắc tộc, mà là ở khả năng thuyết phục được các cử tri đang đặt nặng vào các vấn đề như kinh tế, an ninh biên giới và chính sách đối ngoại.

Nhóm thứ hai có ảnh hưởng lớn là cử tri nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng ngoại ô. Khảo sát cho thấy họ nghiêng về phía bà Harris với tỷ lệ 55% so với 41% ủng hộ ông Trump. Sự chênh lệch này còn rõ rệt hơn ở nhóm cử tri trẻ.

Bên cạnh đó, nhóm cử tri dao động (swing voters) cũng sẽ đóng vai trò then chốt. Họ thường là những người trẻ, đa dạng về sắc tộc, không gắn bó chặt chẽ với bất kỳ đảng phái nào và đặc biệt quan tâm đến các vấn đề kinh tế. Theo thống kê, 33% cử tri dao động coi kinh tế là mối quan tâm hàng đầu.

Với những đặc điểm này, có thể thấy kết quả cuộc bầu cử sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc hai ứng viên thuyết phục được những nhóm cử tri then chốt này bằng các chính sách cụ thể, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Đáng chú ý là số liệu bỏ phiếu sớm cho thấy khoảng cách giữa hai đảng đã thu hẹp so với năm 2020. Cử tri đảng Dân chủ chiếm 41% so với 39% của đảng Cộng hòa, trong khi năm 2020 tỷ lệ này là 45% so với 36%.