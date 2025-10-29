Củng cố hoạt động kinh doanh cốt lõi, Taseco Land báo lãi tăng 40%

(VTC News) -

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land - HoSE: TAL) mới đây công bố báo cáo tài chính quý III/2025, cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Cụ thể, doanh thu thuần quý III đạt 1.238 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ trước. Tương ứng, giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp cũng tăng mạnh, ghi nhận ở mức 802 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận gộp vẫn đạt 437 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần. Theo đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện tăng từ 21,95% lên 35,30%, cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi ngày càng hiệu quả.

Về hoạt động tài chính, doanh thu hoạt động tài chính quý III/2025 của Taseco Land đạt 17 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 18.3%, lên 43 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí cũng tăng mạnh theo quy mô mở rộng. Cụ thể, chi phí bán hàng 54,7 tỷ tăng 3 lần so với cùng kỳ, lên gần 55 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 45%, lên mức 73,6 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế quý III/2025 của Taseco Land vẫn đạt 223 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.171 tỷ đồng, tăng 74%. Thuyết minh cho thấy, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 51%, đạt 1.155 tỷ đồng, tăng 1,5 lần. Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận thêm 636 tỷ đồng từ hoạt động cho thuê dài hạn quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghiệp - yếu tố giúp đa dạng hóa nguồn thu và củng cố dòng tiền ổn định trong trung và dài hạn.

Phối cảnh dự án Taseco Mê Linh.

Giá vốn từ hai hoạt động nói trên cũng tăng tương ứng, khiến tổng giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp trong kỳ tăng đáng kể. Tuy nhiên, điều này được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh Taseco Land đang mở rộng danh mục dự án trong năm 2025, đặc biệt tại khu vực phía Bắc - nơi doanh nghiệp tập trung phát triển cả bất động sản khu đô thị lẫn bất động sản khu công nghiệp. Sau khi khấu trừ chi phí, Taseco Land báo lãi trước thuế lũy kế đạt 381,6 tỷ tăng 47% so với cùng kỳ, theo đó lãi sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 283 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025, Taseco Land đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 4.332 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần kết quả năm 2024; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 536 tỷ đồng phù hợp với chiến lược thận trọng trong giai đoạn đầu của chu kỳ mở rộng quy mô.

Tính đến ngày 30/9/2025, Taseco Land ghi nhận tổng tài sản đạt 13.096 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm, phản ánh quy mô hoạt động ngày càng mở rộng. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho chiếm tới 55%, tương đương 7.263 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2024.

Phần lớn giá trị này đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản, cho thấy tốc độ triển khai nhanh và quy mô đầu tư lớn của doanh nghiệp. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ tạo đà cho kết quả kinh doanh bứt phá từ quý IV/2025 trở đi, khi các dự án đủ điều kiện để tiếp tục ghi nhận doanh thu.

Về cơ cấu tài chính, nợ phải trả của Taseco Land ở mức 6.951 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm 3.785 tỷ đồng, phần lớn là nợ dài hạn. Đáng chú ý, trong tháng 9/2025, doanh nghiệp phát hành thành công cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thu về 1.492,65 tỷ đồng. Nguồn vốn mới được sử dụng để tái cấu trúc nợ vay ngân hàng, qua đó giúp giảm áp lực đòn bẩy tài chính và gia tăng vốn chủ sở hữu.

Nhờ đó, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu (D/E) của Taseco Land giảm mạnh từ 112% xuống còn 61% so với báo cáo bán niên. Cấu trúc vốn chuyển dịch theo hướng ổn định và bền vững hơn, tập trung vào nguồn vốn trung và dài hạn, giúp doanh nghiệp chủ động tài trợ các dự án quy mô lớn và giảm thiểu rủi ro thanh khoản.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phục hồi, việc Taseco Land củng cố nền tảng tài chính vững chắc và duy trì chiến lược phát triển thận trọng nhưng linh hoạt được xem là bước đi hợp lý, tạo tiền đề cho tăng trưởng lợi nhuận bền vững trong năm 2026.

Đồ thị giá cổ phiếu TAL.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TAL hiện giao dịch quanh mức 48.000 đồng/cổ phiếu, tăng gần 200% so với giá niêm yết khi TAL chính thức giao dịch trên HOSE vào ngày 1/8/2025 - một trong những màn bứt phá mạnh nhất ngành bất động sản. Đà tăng này phản ánh niềm tin của giới đầu tư vào chiến lược phát triển dài hạn, năng lực triển khai dự án và hiệu quả quản trị tài chính của Taseco Land trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.