Củng cố hồ sơ khởi tố kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới

(VTC News) -

Video: Người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới

Trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố người đàn ông đẩy CSGT vào đầu xe tải về tội giết người.

Vụ việc được xác định xảy ra tại xã Phượng Dực, Hà Nội.

Ngày 11/12, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một cán bộ CSGT đang dắt chiếc xe máy điện sát mép đường, bên cạnh là một người đàn ông đi bộ. Khi thấy xe tải chở hàng đang lao tới, người đàn ông liền đẩy xe máy điện và CSGT ra trước đầu ô tô tải.

Gã đàn ông đẩy CSGT ra trước đầu xe tải đang lao tới.

Cán bộ CSGT bị đẩy mạnh, ngã ra đường ngay trước đầu ô tô tải. Trước tình huống nguy hiểm, cán bộ CSGT vội vàng xoay người tránh bánh xe chèn qua.

Mặc dù tài xế xe tải phải phanh gấp, tránh được tai nạn nghiêm trọng xảy ra với CSGT nhưng vẫn cán qua chiếc xe máy điện.

Gã đàn ông sau khi gây ra hành vi vô nhân tính liền bỏ chạy.

Đoạn clip gây bức xúc mạng xã hội. Nhiều người cho rằng hành động này không chỉ coi thường pháp luật mà còn coi thường sức khoẻ, tính mạng của người đang thi hành công vụ. Nếu gã đàn ông vi phạm giao thông thì chỉ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, với hành động đẩy CSGT vào đầu xe tải, người này có thể bị xử lý hình sự và đối diện với tội danh chống người thi hành công vụ hoặc giết người.