Cú hích chiến lược đưa Khánh Hòa thành trung tâm đô thị biển quốc tế

(VTC News) -

Những chủ trương mới từ Trung ương, những chính sách đột phá, cơ chế đặc thù – tất cả như mở ra chân trời mới để vùng đất này đón thêm “đại bàng” và các siêu dự án xứng tầm, tạo cú hích đưa Khánh Hòa thành trung tâm đô thị biển quốc tế.

Nguồn lực khổng lồ đổ về cực tăng trưởng mới

Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt, xác định Khánh Hoà là trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, đô thị biển đáng sống hàng đầu châu Á. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2021 - 2024 đạt bình quân 8,1%/năm, phản ánh nội lực mạnh mẽ và khả năng phục hồi ấn tượng của Khánh Hòa sau đại dịch COVID-19. Trong đó năm 2022 tăng 18,9% - cao nhất cả nước.

Du lịch, một trong những ngành chủ lực của Khánh Hòa cũ, ghi nhận hơn 20,7 triệu khách trong giai đoạn 2022-2024, đem về hơn 101 nghìn tỷ đồng doanh thu.

Khánh Hòa cần những dự án táo bạo để hướng tới vị thế “đô thị đáng sống” hàng đầu châu Á.

Những con số ấy không chỉ phản ánh khả năng hồi phục kinh tế mà còn góp phần xây dựng nền tảng để Khánh Hòa vươn tới vị thế “đô thị đáng sống” tầm cỡ khu vực, nơi không chỉ được thiên nhiên ưu đãi: Biển, vịnh, đảo phong phú, mà còn có cơ sở hạ tầng đang hối hả nâng cấp, môi trường đầu tư đang được cải thiện, đời sống người dân được chú trọng.

“Mục tiêu được ưu tiên trên hết là đưa Khánh Hòa trở thành 1 thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước vào năm 2030. Mục tiêu này càng khả thi hơn khi vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết sắp xếp tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hòa thành tỉnh Khánh Hòa, mở ra không gian phát triển rộng hơn, tiềm năng phát triển lớn hơn cho vùng đất được mệnh danh là “rừng trầm, biển yến” này”, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tại Hội thảo với chủ đề: “Khánh Hòa - Hiện thực hóa tầm nhìn thành phố trực thuộc Trung ương - Đột phá trong kỷ nguyên mới”.

Một trong những bước ngoặt lớn của Khánh Hòa là việc sáp nhập Ninh Thuận, giúp mở rộng diện tích hành chính, nhân lực và tài nguyên, đồng thời tăng cường không gian phát triển vùng. Việc này không chỉ là điều chỉnh hành chính, mà là chiến lược để đáp ứng các tiêu chí về đô thị loại đặc biệt, đô thị thông minh, hạ tầng kết nối liên vùng, chuẩn bị cho mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, theo Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Cùng với sự mở rộng địa giới, tỉnh cũng đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, cải cách hành chính. Tất cả tạo thuận lợi cho nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược “hạ cánh”, với khát vọng đầu tư dự án tầm cỡ.

Dự án lớn góp phần tạo công ăn việc làm, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tới lập nghiệp tại Khánh Hòa.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong 8 tháng đầu năm, Khánh Hòa thu hút được 62 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký khoảng 391,09 nghìn tỷ đồng. Trong đó có các dự án quy mô lớn thuộc lĩnh vực công nghiệp, đô thị tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng như Khu công nghiệp Cà Ná (3,875 nghìn tỷ đồng); Khu đô thị mới Đầm Môn (25,6 nghìn tỷ đồng); Khu đô thị mới Tu Bông (43 nghìn tỷ đồng),…

Chiến lược của nhà đầu tư lớn: Đón đầu thời cơ phát triển mới

Khánh Hòa đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước, với kinh tế biển làm nền tảng và du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Trong bối cảnh Khánh Hòa mở rộng cả không gian lẫn chính sách, nhà đầu tư chiến lược đang nhắm đến các dự án quy mô lớn, tích hợp đa chức năng, đặc biệt là đô thị, du lịch, dịch vụ cao cấp.

Sun Group là một trong những cái tên nổi bật. Tập đoàn này đã công bố các dự án đô thị quy mô tại Nha Trang hay Vân Phong, với tổng vốn huy động lớn, tạo nên các phân khu có mô hình đô thị sinh thái, đảo công viên giải trí quốc tế, nhà ở cao cấp với thiết kế hài hòa thiên nhiên. Mặc dù chi tiết về tất cả dự án chưa được công bố, việc Sun Group chọn Khánh Hòa làm điểm đến chiến lược rõ ràng là đặt cược vào tiềm năng mà Khánh Hòa mới đang mở rộng sau sáp nhập.

Ở chiều ngược lại, Khánh Hòa có trong tay “nhà phát triển du lịch” giàu tiềm lực, kinh nghiệm trong việc kiến thiết những quần thể dự án độc đáo, đa dạng trải nghiệm với tầm nhìn phát triển dài hạn, đảm bảo sự phát triển bền vững của vùng đất.

Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang.

Sun Group từ lâu được biết đến là tập đoàn hàng đầu trong việc kiến tạo các công trình, dự án mang tính biểu tượng, tích hợp nghỉ dưỡng, dịch vụ, giải trí và cảnh quan cao cấp. Khi tham gia vào các dự án tại Khánh Hòa, đơn vị đem theo uy tín thương hiệu, tiêu chuẩn quốc tế, kinh nghiệm quản lý vận hành các khu đô thị, khu du lịch. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng của dự án mà còn gián tiếp nâng chuẩn chung cho thị trường địa phương – từ hạ tầng giao thông, tiện ích tới môi trường sống và trải nghiệm du lịch.

Theo chuyên gia, chiến lược đầu tư trọng điểm, tạo nên các hệ sinh thái với giá trị khai thác lâu dài, có ý tưởng bứt phá mang sức ảnh hưởng lan tỏa. Đó là điều mà Khánh Hòa cần để thay đổi sâu về cấu trúc phát triển đô thị – từ “du lịch biển” đơn thuần thành “du lịch dịch vụ cao cấp, đô thị sinh thái, thu hút nhân lực chất lượng cao tới sinh sống và làm việc”.

Dòng vốn tỷ đô đổ bộ kỳ vọng giúp đặc khu Vân Phong bứt phá.

Trong góc nhìn của PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, sau hợp nhất, tỉnh Khánh Hoà mới hội tụ các tiềm năng và giá trị vượt trội để thúc đẩy phát triển kinh tế biển toàn diện, hiệu quả, xanh và bền vững với du lịch đẳng cấp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ven biển đặc thù, xây dựng chuỗi đô thị biển thông minh, cảng biển xanh, khu kinh tế-công nghiệp ven biển, thuỷ sản có trách nhiệm,…

“Sự kết hợp giữa các cảng biển quốc tế, tiềm năng điện hạt nhân, và du lịch đa dạng từ Nha Trang đến Phan Rang tạo nên một thực thể kinh tế-xã hội mạnh mẽ, hướng ra đại dương. Muốn vậy cũng cần mời gọi và thu hút thành công tập đoàn lớn đủ tiềm lực, kinh nghiệm và tâm huyết phát triển, khơi dậy tiềm năng các vùng đất”, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi nhận định.

Có thể nói Khánh Hòa đang quy tụ đủ điều kiện: Thiên nhiên, chính sách, quy hoạch, tầm nhìn và sự nhập cuộc của các nhà đầu tư chiến lược. Nếu tháo gỡ kịp thời các nút thắt hạ tầng và đất đai, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 68, Khánh Hòa sẽ không chỉ trở thành “đô thị đáng sống” mà còn là cực tăng trưởng mới của quốc gia.