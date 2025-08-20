CSGT TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc

(VTC News) -

Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng thuộc đơn vị vừa phát hiện phương tiện vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, lúc 15h ngày 17/8, tại Km32 đường cao tốc La Sơn – Túy Loan, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc phòng CSGT Công an TP Huế) phát hiện xe tải BKS 49H-02041 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Làm việc với cán bộ CSGT, tài xế Phạm Tấn Tâm không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của gần 30 tấn đường trên xe tải.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong thùng xe chứa 600 bao tải đường kính trắng, trọng lượng gần 30 tấn, tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Thời điểm trên, tài xế Phạm Tấn Tâm (SN 1993, ngụ phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa.

Tổ công tác của Trạm CSGT Phú Lộc lập biên bản vụ việc, bàn giao tang vật và phương tiện cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế tiếp tục đấu tranh làm rõ, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Cách đây hơn 10 ngày, lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế trong quá trình kiểm tra phương tiện cũng phát hiện xe khách chở số lượng lớn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, bốc mùi.

Cụ thể, trưa 8/8, tại Km800+500 quốc lộ 1A đoạn qua phường Phong Thái (TP Huế), lực lượng CSGT phát hiện xe khách mang biển số của nước Lào chạy hướng Bắc - Nam có dấu hiệu nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Bên trong khoang chứa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 19 thùng xốp được bọc ni lông, bên trong chứa sụn chân gà đã bốc mùi hôi, tổng trọng lượng khoảng 1 tấn.

Tài xế Nguyễn Văn Khoa (36 tuổi, trú phường Hòa Vang, TP Đà Nẵng) khai chở số hàng này từ cửa khẩu Lào về Đà Nẵng để tiêu thụ.