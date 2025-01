CSGT Hà Nội kiểm tra hơn 150 phương tiện, không phát hiện 'ma men' ngày 28 Tết

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, sau 45 ngày thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân năm 2025 (từ ngày 10/12/2024 đến nay), tình hình giao thông tại TP Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực. Người dân đã có ý thức chấp hành luật giao thông hơn. Từ nay đến Tết Nguyên đán 2025, CSGT TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra tuyên truyền luật giao thông, giúp người dân đón Tết an toàn, đúng luật.