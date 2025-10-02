Country Club - biểu tượng sống thượng lưu mới tại Thanh Xuan Valley

(VTC News) -

Country Club by InterContinental Thanh Xuan Valley Resort được kiến tạo bởi những tên tuổi đã làm nên chuẩn mực cho không gian sống thượng lưu toàn cầu: WATG (Mỹ - Quy hoạch & Kiến trúc), Coopers Hill (Anh – Thiết kế cảnh quan) và AvalonCollective (Singapore – Thiết kế nội thất).

Tại Thanh Xuan Valley, tác phẩm của họ sẽ được vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp của InterContinental Thanh Xuan Valley Resort – khu nghỉ dưỡng trong thung lũng đầu tiên của InterContinental tại Việt Nam.

Kiến trúc và cảnh quan của Country Club tạo nên sự liền mạch với các phân khu kế cận, đồng thời mở ra một không gian lãng mạn, thanh lịch và đậm chất thượng lưu.

Vẻ đẹp vượt thời gian giữa thung lũng nguyên bản

Với bề dày kinh nghiệm trong việc kiến tạo không gian sống và trải nghiệm cho giới siêu giàu thế giới, từ Four Seasons Private Residences Las Vegas (Mỹ), Nobu Residences Los Cabos (Mexico), hay chuyến tàu thượng lưu Venice Simplon-Orient-Express… WATG coi mỗi câu lạc bộ thượng lưu như biểu tượng kết tinh những giá trị mà cộng đồng cư dân ưu tú hướng tới thẩm mỹ vượt thời gian và bản sắc riêng biệt. Từ ý tưởng ấy, WATG chọn kiến trúc Phục hưng Tây Ban Nha là ngôn ngữ thiết kế chủ đạo cho Country Club tại Thanh Xuan Valley.

Dấu ấn kiến trúc Phục Hưng Tây Ban Nha thể hiện rõ qua từng lớp mái ngói đỏ cam, tường trát màu be, chuỗi khối vòm nối tiếp nhau và những dãy ban công rộng mở hướng trọn mặt hồ. Từng lớp vật liệu, màu sắc và chi tiết nội thất đều được lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện sự phong phú và chuẩn mực trong thẩm mỹ.

Bức tranh cảnh quan sống động đã tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian của kiến trúc Phục hưng Tây Ban Nha giữa thung lũng nguyên bản phía Bắc Việt Nam.

Tinh thần ấy được cộng hưởng bởi Coopers Hill – đội ngũ thiết kế cảnh quan đến từ Anh Quốc, với hơn 40 năm kinh nghiệm kiến tạo không gian sống tại các thành phố du lịch danh tiếng và những vùng thiên nhiên nguyên sơ lâu đời.

Với triết lý “kết nối con người với thiên nhiên”, họ mang đến một bức tranh toàn cảnh đậm chất châu Âu, nơi từng lối dạo bộ, khoảng sân vườn, đài phun nước hay mái vòm đầy hoa giấy… đều gợi mở cuộc sống thư thái và thanh lịch tại trung tâm khu rừng thông 50 năm tuổi. Hệ thực vật được chọn lọc kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa giữa những loài cây, bụi hoa, dây leo đặc trưng vùng Nam Âu và các loài thực vật bản địa lâu đời tại Thanh Xuan Valley.

“La Hacienda Tranquila” – cảm hứng Địa Trung Hải nâng tầm chuẩn sống 5 sao

Ẩn sau vẻ ngoài thanh lịch và khung cảnh thơ mộng ấy là một hệ sinh thái tiện ích được đầu tư quy mô và quy hoạch tinh tế. Trên diện tích 1,7ha, trải dài ba tầng không gian, BIM Land tích hợp tại đây hơn 60 tiện ích 5 sao, từ ẩm thực, thể thao, đến giải trí, thư giãn và chăm sóc sức khỏe.

Chuỗi trải nghiệm ấy được kết nối thành một câu chuyện cảm xúc bởi AvalonCollective – studio nội thất từ Singapore, đề cao tính cá nhân hóa và nghệ thuật thủ công đương đại. Với triết lý “định hình trải nghiệm điểm đến bằng không gian”, AvalonCollective phác họa không gian bên trong Country Club từ cảm hứng về một “La Hacienda Tranquila” – điền trang thanh bình vùng Địa Trung Hải. Từng gam màu, vật liệu, mùi hương và chi tiết nội thất đều có cho mình câu chuyện riêng, đại diện cho văn hóa và lịch sử vùng Nam Âu.

Nhà hàng All-day Dining và Wine Bar & Cigar Lounge là những tiện ích điểm nhấn tại Country Club, mang đến trải nghiệm ẩm thực, thư giãn và gắn kết cộng đồng cư dân.

Từ bể bơi bốn mùa, phòng gym hiện đại, đến chuỗi tiện ích giải trí cao cấp như phòng chiếu phim, KTV, hay tổ hợp Golf 3D hơn 600 m²… – tất cả đều được thiết kế riêng tư, giàu cá tính, đáp ứng trọn vẹn sở thích thượng lưu. Khu Kids Club rộng gần 300 m² là thế giới sáng tạo dành riêng cho những cư dân nhí.

Không gian ngoài trời mở ra nhiều trải nghiệm bất tận từ những buổi tiệc cư dân trong ánh hoàng hôn, các sự kiện nghệ thuật hay những hoạt động giải trí thời thượng tại tổ hợp bể bơi vô cực rộng gần 1.000 m2.

Hiện thực hóa phong cách sống tại Thanh Xuan Valley

Toàn bộ điểm chạm tiện ích tại Country Club đều được vận hành theo tiêu chuẩn của InterContinental Thanh Xuan Valley Resort, thấm đẫm triết lý dịch vụ “Live the InterContinental Life”. Sự kết hợp giữa BIM Land và Tập đoàn IHG Hotels & Resorts hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm không chỉ đạt chuẩn quốc tế, mà còn được cá nhân hóa tinh tế theo lối sống và gu thẩm mỹ của từng thượng khách.

“Country Club tại Thanh Xuan Valley không đơn thuần là một tổ hợp tiện ích, mà là biểu tượng sống của một cộng đồng được cá nhân hóa đến từng chi tiết, tôn vinh những giá trị tinh tế, bền vững và nguyên bản. Một chuẩn sống mà từng khoảnh khắc thường nhật cũng để lại ấn tượng sâu sắc” – đại diện BIM Land chia sẻ thêm.

BIM Land dự kiến đưa Country Club vào vận hành ngay trong năm 2025, trở thành điểm đến của những sự kiện và chương trình nghệ thuật dành riêng cho cộng đồng “Người Thanh Xuân”.

Cùng với các tiện ích đã đi vào hoạt động như Sports Club hay Valley Center, BIM Land đang hiện thực hóa và mang phong cách sống “Valley Home” đến gần hơn với cộng đồng ưu tú. Đây sẽ là những điểm chạm cảm xúc chân thực, giúp những cư dân tương lai cảm nhận sâu sắc giá trị sống tại miền an trú giữa thung lũng thông reo.