Công viên ma mị ở Huế từng lên báo Mỹ ra sao sau khi chi 20 tỷ đồng chỉnh trang?

Video: Diện mạo công viên nước bỏ hoang từng lên báo Mỹ ở Huế sau khi được chi 20 tỷ đồng chỉnh trang

Công viên nước Hồ Thuỷ Tiên cách trung tâm quận Thuận Hoá (TP Huế) chừng 10 km được đầu tư Công ty Du lịch Cố đô đầu hơn 70 tỷ đồng trên diện tích khoảng 20 ha. Tuy nhiên do đầu tư dang dở nên nơi đây không thu hút được du khách và bị bỏ hoang suốt nhiều năm.

Sau đó, Công ty Du lịch Cố đô đã tìm nhà đầu tư khác là Công ty TNHH Haco Huế để sang nhượng. Năm 2004, Công ty TNHH Haco Huế thiết kế lại dự án với tổng kinh phí dự kiến đầu tư tiếp tục là 270 tỷ đồng. Nhưng sau đó công trình vẫn bị bỏ hoang, đổ nát, cỏ dại mọc um tùm.

Đến năm 2017, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay TP Huế) có quyết định thu hồi đất dự án và giao lại cho Sở TN&MT quản lý do nhà đầu tư không còn đủ khả năng để hoàn thành dự án.

Năm 2022, UBND TP Huế (nay là quận Thuận Hoá) thông qua chủ trương đầu tư chỉnh trang công viên hồ Thủy Tiên. Tài sản trên đất được bán đấu giá cho doanh nghiệp để tháo dỡ, trả lại mặt bằng. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc nên dự án vẫn không thể triển khai. Thực trạng bỏ hoang nhiều năm khiến tượng rồng hư hỏng, xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng do nhiều người dân, du khách vẫn đến tham quan.