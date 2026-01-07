Công ty diệt côn trùng Nhật Bản làm lễ cầu siêu cho những con bọ bị tiêu diệt

(VTC News) -

Theo SCMP, một công ty sản xuất thuốc diệt côn trùng hàng đầu Nhật Bản đang gây xôn xao dư luận khi duy trì nghi lễ đặc biệt suốt hơn 4 thập kỷ. Hàng năm, công ty này tổ chức lễ cầu siêu để tưởng niệm những loài côn trùng đã bị tiêu diệt trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm.

Đài truyền hình Asahi Broadcasting Television đưa tin ngày 23/12, khoảng 100 nhân viên của Tập đoàn Earth đã tập trung tại chùa Myodoji, tỉnh Hyogo (miền nam Nhật Bản), để tham dự lễ tưởng niệm thường niên dành cho các loài côn trùng như gián, muỗi, ve và bọ chét.

Nghi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với các nhà sư Phật giáo tụng kinh và thuyết pháp. Trong buổi lễ, hình ảnh của các loài côn trùng như muỗi, gián và ve được đặt trang trọng trước bàn thờ Phật. Các nhân viên lần lượt dâng hương, cầu nguyện cho “linh hồn” của những sinh vật đã góp phần vào quá trình phát triển sản phẩm được an nghỉ.

Khoảng 100 nhân viên tham dự buổi lễ. (Nguồn: ABCTVnews)

Tập đoàn Earth được thành lập tại Osaka vào năm 1892. Công ty hiện là một trong những nhà sản xuất thuốc diệt côn trùng hàng đầu Nhật Bản. Theo SCMP, cơ sở nghiên cứu của công ty nuôi hơn một triệu con gián cùng hơn 100 triệu con bọ chét, ve và nhiều loại côn trùng khác để phục vụ công tác thử nghiệm.

Ông Tomohiro Kobori, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển của Earth, chia sẻ: “Buổi lễ cầu siêu là một cơ hội quý giá để chúng ta suy ngẫm về côn trùng và bày tỏ lòng biết ơn tới chúng”.

Lễ tưởng niệm côn trùng của Earth bắt đầu từ giữa những năm 1980, dù danh tính người khởi xướng vẫn chưa được tiết lộ. Theo công ty, các loài côn trùng được nuôi và thử nghiệm chưa từng trực tiếp gây hại cho con người.

Nhiều nhân viên thừa nhận ban đầu họ cảm thấy nghi thức này khá “kỳ quặc” và thậm chí “buồn cười”. Tuy nhiên, theo thời gian, bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ đã khiến họ xúc động và dần hiểu được ý nghĩa sâu xa phía sau.

Mika Kawaguchi, một nhân viên của Earth, từng chia sẻ với Oricon News rằng nghi lễ này đã thay đổi cách các nhà nghiên cứu nhìn nhận về côn trùng. “Những sinh vật nhỏ bé này đã giúp chúng tôi phát triển các sản phẩm cứu sống con người và hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi các bệnh do côn trùng truyền nhiễm”, cô nói.

Trong buổi lễ, những bức ảnh côn trùng được đặt trên bàn thờ Phật. (Nguồn: ABCTVnews)

Theo triết lý được Earth Corporation công bố trên website, công ty hướng tới mục tiêu “sống hài hòa với sự sống và cùng tồn tại với Trái đất”.

Trong những năm gần đây, Earth thậm chí đã đổi cách gọi các sản phẩm của mình từ “thuốc diệt côn trùng” sang “sản phẩm chăm sóc côn trùng”, nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ con người khỏi côn trùng và các bệnh liên quan thay vì đơn thuần là tiêu diệt.

Tuy vậy, nghi lễ này vẫn gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ sự tôn trọng, cho rằng dù ghét côn trùng nhưng chúng vẫn là một phần của sự sống. Người khác cho rằng việc tưởng niệm là lời nhắc nhở con người đang lấy đi sinh mạng của các loài khác để phục vụ cuộc sống tiện nghi.

Bên cạnh đó, có không ít ý kiến chỉ trích nghi lễ này là “lố bịch”, khi chính những “thủ phạm” tiêu diệt côn trùng lại đứng ra tổ chức lễ cầu siêu cho chúng.