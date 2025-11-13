Công ty Dịch vụ BC Pharma ký kết hợp tác chiến lược Phòng khám Đông y Phúc Thành

(VTC News) -

Hợp tác chiến lược nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Công ty TNHH Dịch vụ BC Pharma là doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực phân phối và phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc y học cổ truyền kết hợp cùng công nghệ và tiêu chuẩn hiện đại. Đơn vị luôn nỗ lực vì mục tiêu đưa những giá trị tinh hoa của Y học cổ truyền đến gần hơn với người dùng thông qua những sản phẩm bảo vệ sức khỏe an toàn, chất lượng và bền vững.

Lễ ký kết hợp tác y khoa giữa BC Pharma và Phòng khám Đông y Phúc Thành.

Phòng khám Đông y Phúc Thành là đơn vị chuyên về chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền với người sáng lập là PGS.TS Bác sỹ, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Văn Toại - Nguyên Trưởng môn lí luận tại Đại học Y Hà Nội, Nguyên Phó Khoa Lão Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Ông cũng là bác sĩ phụ trách chuyên môn tại phòng khám. Ngoài thăm khám, ông còn thực hiện nhiều công trình nghiên cứu cá nhân về các sản phẩm giúp hỗ trợ bảo vệ dạ dày. Nổi bật nhất phải kể đến Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bình Vị Quản.

Cùng chung sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cả hai đơn vị đã bắt tay hợp tác chiến lược. Buổi lễ ký kết hợp tác chiến lược diễn ra trong bầu không khí trang trọng với sự tham gia của đại diện lãnh đạo hai bên gồm ông Nguyễn Xuân Bách – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ BC Pharma và ông Nguyễn Văn Toại – Người sáng lập Phòng khám Đông y Phúc Thành. Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ cùng hợp tác y khoa sâu rộng trong đó trọng tâm là nghiên cứu những sản phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Kỳ vọng trong tương lai

Với năng lực vững mạnh cùng định hướng rõ ràng, cả hai kỳ vọng trong tương lai sẽ tạo được một bước tiến quan trọng trong hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Xuân Bách - Giám đốc BC Pharma bày tỏ kỳ vọng: “BC Pharma luôn hướng tới sứ mệnh kết nối và lan tỏa những giá trị y học bền vững, kết hợp giữa tinh hoa cổ truyền và tiến bộ hiện đại.

Chúng tôi tin rằng, với năng lực chuyên môn và uy tín của Phòng khám Đông y Phúc Thành, sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, đóng góp tích cực cho lĩnh vực y dược nước nhà.”

Ông Nguyễn Xuân Bách - Giám đốc BC Pharma (trái) tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Toại - Người sáng lập Phòng khám Đông y Phúc Thành (phải) chúc mừng hợp tác bền vững.

Ông Nguyễn Văn Toại - Người sáng lập Phòng khám Đông y Phúc Thành - cũng chia sẻ: “Tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này không chỉ mở ra cơ hội cùng phát triển cho cả hai bên, giữ gìn tinh hoa của Y học cổ truyền mà còn mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng”.

Buổi lễ ký kết hợp tác kết thúc trong không khí ấm cúng mở ra một chương mới trong hành trình hợp tác phát triển y khoa giữa BC Pharma và Phòng Khám Đông y Phúc Thành. Sau buổi lễ, cả hai bên sẽ nhanh chóng bắt tay vào triển khai các hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa các nội dung trong biên bản ký kết hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

