Công Ty Cổ Phần Dược Tín Phong tham dự Hội chợ Mùa Xuân 2026

(VTC News) -

Dấu ấn tại Hội Chợ Mùa Xuân lần thứ nhất

Hội chợ Mùa Xuân 2026, dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương, là sự kiện xúc tiến thương mại – công nghệ quy mô nhất đầu năm. Diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) – quần thể kiến trúc thuộc Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới, sự kiện không chỉ là điểm hẹn văn hóa đặc sắc mà còn là nơi quy tụ những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Dược phẩm và Chăm sóc sức khỏe.

Với quy mô chưa từng có lên tới hơn 3.000 gian hàng, trải rộng trên diện tích trưng bày hơn 100.000m², hội chợ dự kiến đón tiếp hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan trong suốt 12 ngày tổ chức.

Đại diện Dược Tín Phong chia sẻ: "Tham gia một sự kiện tầm cỡ quốc gia tại VEC Đông Anh không chỉ là cơ hội giao thương, mà là lời khẳng định uy tín của Tín Phong trước hàng triệu người tiêu dùng và đối tác chiến lược. Chúng tôi mang đến đây không chỉ là sản phẩm, mà là sự cam kết về chất lượng đã được kiểm chứng suốt 12 năm qua."

Sản phẩm uy tín, chất lượng được hàng triệu người tin dùng

Hơn một thập kỷ phát triển với tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư sáng tạo, Tín Phong luôn kiên định với mục tiêu trở thành công ty dược phẩm hàng đầu, là lựa chọn tin cậy của mọi gia đình Việt. Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, Tín Phong mang tới các dòng sản phẩm chủ lực bao gồm:

Bổ Phế Kha Tử Tín Phong –không chứa đường, giải pháp hỗ trợ giảm ho, long đờm hiệu quả, phù hợp cho cả gia đình.

Bộ sản phẩm chăm sóc da mụn chuyên sâu Esunvy gồm: sữa rửa mặt, gel dưỡng ẩm, kem dưỡng ẩm, viên uống…

Estinfo hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ

Kem đánh răng và Nước súc miệng dược liệu Ong Việt an toàn, lành tính

Viên sủi Betinfo bổ sung vitamin, khoáng chất, hỗ trợ giúp tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi tăng cường sức đề kháng.

Bên cạnh đó, tại gian hàng khách tham quan còn được sử dụng miễn phí viên ngậm Bổ Phế Kha Tử Tín Phong cùng viên sủi Betinfo miễn phí.

Chiến lược vươn tầm và cam kết đồng hành bền vững

Có mặt tại sự kiện thương mại lớn nhất miền Bắc đầu năm 2026 nằm trong chiến lược dài hạn của Dược Tín Phong nhằm khẳng định thương hiệu và mở rộng mạng lưới đối tác. Sự kiện không chỉ là điểm chạm với người tiêu dùng mà còn là dịp để Dược Tín Phong thắt chặt mối quan hệ hợp tác với hàng ngàn đối tác. Sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp từ hình ảnh gian hàng đến chất lượng dịch vụ tư vấn là lời cam kết mạnh mẽ nhất về sự đồng hành bền vững của Tín Phong.

Hòa chung vào không khí tưng bừng của chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng" tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, Dược Tín Phong đã và đang để lại những dấu ấn tốt đẹp. Đó là dấu ấn về một thương hiệu Dược phẩm Việt "có tâm, có tầm", luôn lấy sức khỏe cộng đồng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động phát triển.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Gian hàng Dược phẩm Tín Phong mở cửa đón khách tham quan xuyên suốt thời gian diễn ra hội chợ. Thời gian: Từ ngày 2/2/2026 đến hết ngày 13/2/2026. Địa điểm: Hall6-05 Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), huyện Đông Anh, Hà Nội. Website: https://duoctinphong.com