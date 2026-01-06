Công nhân bị hỏng lốp hàng loạt, nghi dính bẫy đinh rải trên đường

(VTC News) -

Nghi vấn có người rải đinh trên tuyến đường có nhiều công nhân đi làm ở Huế. (Nguồn: MXH)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News sáng 6/1, ông Hồ Đôn - Chủ tịch UBND phường Phong Điền (TP Huế) xác nhận, đã nắm được thông tin người dân phản ánh trên mạng xã hội về nghi vấn có người rải đinh trên tuyến đường Hiền Sỹ (phường Phong Điền) và chỉ đạo lực lượng công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ.

Người dân quay clip đưa lên mạng xã hội phản ánh nghi vấn có người rải đinh trên đường Hiền Sỹ (phường Phong Điền) - nơi có nhiều công nhân qua lại để đi làm. (Ảnh cắt từ clip)

"Đây mới là phản ánh một chiều của người dân, chúng tôi đang cho xác minh... Khu vực này công nhân đi làm, các công ty đang thi công rất nhiều... Cũng chưa rõ là do rơi rớt hay họ cố tình vì số lượng này là đinh mới... Vùng này là vùng đang thi công số lượng rất lớn và cũng không có cơ sở vá, sửa chữa xe...", lãnh đạo Công an phường Phong Điền thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip do người dân quay, phản ánh nghi vấn có người rải đinh trên tuyến đường Hiền Sỹ (phường Phong Điền) - nơi có nhiều công nhân đi làm. Theo người dân quay clip, đinh xuất hiện cả 2 bên đường và hình ảnh quay được là loại đinh vít cỡ ngắn. Nhiều người dân, công nhân đi trên tuyến đường này bị "dính đinh" dẫn đến hư hỏng lốp... Chỉ trong thời gian ngắn, người dân quay clip nhặt được khá nhiều đinh.

Người dân phản ánh thu nhặt được rất nhiều đinh trên tuyến đường Hiền Sỹ, theo quan sát, đinh cùng một chủng loại là đinh vít cỡ ngắn. (Ảnh cắt từ clip)

Khoản 14 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi rải vật sắc nhọn trên đường bộ sẽ bị phạt từ 35 – 37 triệu đồng. Ngoài ra, nếu cá nhân rải vật sắc nhọn còn là người điều khiển phương tiện thì sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng (khoản 15 Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

Việc "rải vật sắc nhọn trên đường bộ" mà thực hiện tại đèo, dốc, đường cao tốc, đoạn đường nguy hiểm hoặc gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người khác về tài sản, sức khỏe, tính mạng thì người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "tội cản trở giao thông đường bộ" theo quy định tại điều 261 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Lúc này người thực hiện hành vi phải đối mặt với khung hình phạt là tiền từ 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 10 năm.