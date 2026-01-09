Công nghệ 9/1: Tham vọng AI của Trung Quốc 2027, EU nới quy định về Big Tech

(VTC News) -

EU giảm nhẹ quy định với Big Tech trong cải cách luật số

Liên minh châu Âu (EU) đang tiến hành một cuộc cải cách lớn về luật kỹ thuật số, nhưng theo các nguồn tin, những tập đoàn công nghệ lớn như Google, Apple, Meta và Amazon sẽ không phải chịu các quy định nghiêm ngặt như từng được đề xuất ban đầu.

Châu Âu đẩy mạnh thực thi luật số. (Nguồn: Yahoo)

Các nhà hoạch định chính sách EU đã quyết định nới lỏng một số điều khoản trong dự thảo luật mới. Thay vì áp đặt các nghĩa vụ chặt chẽ lên Big Tech, Brussels sẽ tập trung vào việc điều chỉnh các nền tảng nhỏ hơn và những công ty mới nổi. Điều này để tránh làm chậm đổi mới và hạn chế sức cạnh tranh của châu Âu trong lĩnh vực công nghệ số.

Một điểm đáng chú ý là EU sẽ giảm bớt các yêu cầu liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu và kiểm soát thuật toán đối với các tập đoàn lớn. Thay vào đó, các quy định sẽ tập trung vào minh bạch hơn trong quảng cáo trực tuyến và bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi thao túng kỹ thuật số.

xAI mở trung tâm dữ liệu thứ ba tại khu vực Memphis

Công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk đang mở rộng nhanh chóng với kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu thứ ba tại khu vực Memphis, bang Mississippi, Mỹ. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển hạ tầng để hỗ trợ các mô hình AI ngày càng phức tạp và tiêu tốn nhiều năng lượng.

Hình ảnh nhận diện thương hiệu của xAI, công ty do Elon Musk sáng lập. (Nguồn: Getty Images)

Việc tập trung nhiều trung tâm dữ liệu tại Memphis cho thấy Musk đang coi đây là một điểm chiến lược nhờ nguồn điện ổn định, chi phí thấp và vị trí thuận lợi cho việc vận hành quy mô lớn. Các trung tâm dữ liệu này được kỳ vọng sẽ phục vụ cho Grok – chatbot AI của xAI – cùng các dự án trí tuệ nhân tạo khác mà Musk đang phát triển.

Động thái này cho thấy Musk đang đặt cược mạnh mẽ vào việc phát triển AI độc lập, không chỉ dựa vào Tesla hay SpaceX, mà còn xây dựng một hệ sinh thái công nghệ riêng với xAI.

Trung Quốc đặt mục tiêu đột phá AI vào năm 2027

Trung Quốc vừa công bố kế hoạch đầy tham vọng nhằm đạt được đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo cốt lõi vào năm 2027. Đây là một phần trong chiến lược quốc gia nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ cao.

Khách tham quan trải nghiệm robot hàn tự hành tại Triển lãm Thiết kế Công nghiệp Quốc tế Vũ Hán 2025. (Nguồn: Xinhua)

Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ triển khai từ 3 đến 5 mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tổng quát phục vụ sản xuất, đồng thời phát triển thêm các mô hình chuyên biệt cho từng ngành công nghiệp. Song song với đó, nước này sẽ xây dựng 100 bộ dữ liệu công nghiệp chất lượng cao và thúc đẩy 500 kịch bản ứng dụng trọng điểm nhằm đưa AI vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh đến việc nuôi dưỡng hệ sinh thái doanh nghiệp. Trung Quốc đặt mục tiêu hình thành từ hai đến ba tập đoàn có tầm ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực AI. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ công nhận 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu làm chuẩn mực ứng dụng AI.