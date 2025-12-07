Công nghệ 7/12: Meta hoãn ra mắt kính hỗn hợp, Google bị giới hạn độc quyền

(VTC News) -

Meta hoãn kính thực tế hỗn hợp đến 2027

Meta đang phát triển dòng kính thực tế hỗn hợp mới với tên mã Phoenix. Theo kế hoạch ban đầu, sản phẩm sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2026, nhưng nay đã bị lùi sang nửa đầu năm 2027.

Khác với các mẫu kính Ray-Ban thông minh hay tai nghe VR mà Meta đang bán, Phoenix được cho là có thiết kế tương tự Apple Vision Pro, đi kèm bộ nguồn dạng “puck” riêng biệt. Đây được xem là bước tiến lớn trong chiến lược metaverse của công ty.

CEO Mark Zuckerberg của Meta với một mẫu kính thực tế ảo của hãng. (Nguồn: Getty Images)

Nguyên nhân của sự trì hoãn xuất phát từ quyết định của CEO Mark Zuckerberg. Ông yêu cầu đội ngũ dành thêm thời gian để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và mô hình kinh doanh bền vững. Các lãnh đạo mảng metaverse của Meta cho biết việc lùi lịch sẽ giúp họ có thêm “không gian thở” để hoàn thiện chi tiết.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Meta vừa công bố kế hoạch cắt giảm ngân sách metaverse tới 30%. Điều đó cho thấy công ty đang điều chỉnh chiến lược, tập trung vào hiệu quả và trải nghiệm người dùng thay vì chạy theo tiến độ.

Sức mạnh độc quyền của Google bị giảm bớt

Một thẩm phán liên bang tại Mỹ vừa ra phán quyết buộc Google phải giới hạn thời hạn các hợp đồng đặt dịch vụ tìm kiếm và AI của mình làm mặc định trên thiết bị xuống còn một năm. Điều này đồng nghĩa Google sẽ phải tái đàm phán các thỏa thuận với các đối tác hằng năm, tạo cơ hội công bằng hơn cho các đối thủ cạnh tranh.

Phán quyết mới được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Google duy trì vị thế độc quyền bằng cách trả tiền cho các công ty như Apple để đặt công cụ tìm kiếm của mình làm mặc định. Trước đó, vào tháng 9, thẩm phán Amit Mehta đã yêu cầu Google chấm dứt các thỏa thuận độc quyền và chia sẻ một phần dữ liệu tìm kiếm với đối thủ để thu hẹp khoảng cách về quy mô.

Đáng chú ý, tòa án không buộc Google phải bán trình duyệt Chrome như đề xuất ban đầu của Bộ Tư pháp, nhưng việc giới hạn hợp đồng và chia sẻ dữ liệu được xem là bước đi quan trọng nhằm giảm bớt sức mạnh độc quyền của tập đoàn này.

Micron rút khỏi thị trường thẻ nhớ tiêu dùng

Tập đoàn công nghệ Micron vừa thông báo sẽ ngừng bán thẻ nhớ máy tính cho thị trường tiêu dùng. Quyết định này nhằm tập trung nguồn lực vào lĩnh vực trung tâm dữ liệu AI, nơi nhu cầu về bộ nhớ và lưu trữ đang tăng mạnh. Theo ông Sumit Sadana, Giám đốc kinh doanh của Micron, việc rút khỏi mảng tiêu dùng sẽ giúp công ty đảm bảo nguồn cung cho các khách hàng chiến lược trong những phân khúc tăng trưởng nhanh hơn.

Micron và thương hiệu Crucial của họ là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực RAM và SSD. (Nguồn: PCMag)

Trong nhiều thập kỷ, Micron và thương hiệu Crucial của họ là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực RAM và SSD. Ông Ron Siemion, chủ cửa hàng sửa chữa máy tính Trusted IT tại Champaign, cho biết ông đã đặt hàng linh kiện từ Crucial hàng tuần suốt 30 năm. Ông không bất ngờ trước sự chuyển hướng sang AI, nhưng lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh vốn phụ thuộc vào phần mềm của Crucial.

Micron cho biết sẽ tiếp tục giao hàng RAM và SSD của Crucial đến hết tháng 2 năm 2026. Sau thời điểm đó, người tiêu dùng sẽ không còn mua được sản phẩm bộ nhớ từ Micron, đánh dấu sự kết thúc một kỷ nguyên đối với thương hiệu vốn gắn bó lâu dài với thị trường máy tính cá nhân.