Công nghệ 5/12: Mạng xã hội Úc xóa tài khoản dưới 16 tuổi, Nga chặn FaceTime

(VTC News) -

Meta, Youtube bắt đầu xóa tài khoản dưới 16 tuổi tại Úc

Meta thông báo đang tiến hành xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi trên các nền tảng như Facebook, Instagram và Threads. Đây là bước chuẩn bị cho luật mới của Úc, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/12.

Theo quy định, trẻ em dưới 16 tuổi sẽ không được phép tạo hoặc duy trì tài khoản trên các mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit và nhiều nền tảng khác. Nếu vi phạm, các công ty có thể bị phạt tới 50 triệu đô la Úc.

Một trẻ em sử dụng mạng xã hội. (Nguồn: Getty Images)

Meta cho biết đã bắt đầu gửi thông báo từ ngày 19/11 để người dùng trẻ có thời gian lưu giữ dữ liệu và liên hệ bạn bè. Công ty cũng sẽ lưu thông tin liên lạc để khi người dùng đủ 16 tuổi có thể mở lại tài khoản.

YouTube xác nhận sẽ tuân thủ luật mới của chính phủ Úc, cấm người dùng dưới 16 tuổi đăng nhập và sử dụng tài khoản từ ngày 10/12.

Theo quy định, toàn bộ người dùng dưới 16 tuổi sẽ bị tự động đăng xuất và không thể thích, bình luận hay đăng ký kênh. Các nhà sáng tạo trẻ cũng mất quyền đăng video. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể xem nội dung khi không đăng nhập.

Nga chặn FaceTime của Apple vì lý do an ninh

Nga vừa chính thức chặn dịch vụ gọi video FaceTime của Apple. Quyết định này được cơ quan giám sát truyền thông Roskomnadzor công bố, với lý do FaceTime bị cáo buộc sử dụng để tổ chức khủng bố, tuyển mộ và thực hiện hành vi gian lận đối với công dân Nga.

Theo báo cáo, từ ngày 4/12, người dùng tại Nga không thể thực hiện cuộc gọi FaceTime. Ngoài FaceTime, nhiều nền tảng nước ngoài khác như YouTube, Telegram, WhatsApp và Roblox cũng đã bị cấm tại Nga. Chính quyền cho rằng các công ty này không hợp tác chia sẻ dữ liệu với cơ quan an ninh hoặc phát tán nội dung trái với “giá trị quốc gia”.

Để thay thế, Nga đã phát triển ứng dụng nhắn tin nội địa có tên MAX. Trong khi đó, Apple chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc bị chặn.

Tên lửa tái sử dụng Zhuque-3 nổ khi hạ cánh

Trong chuyến bay đầu tiên vào tháng 12/2025, công ty tư nhân LandSpace của Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa Zhuque-3 cao 66 mét lên quỹ đạo Trái Đất thấp. Phần tầng trên đã đưa tải trọng vào quỹ đạo đúng kế hoạch, chứng minh khả năng vận hành của hệ thống.

Tuy nhiên, sự cố xảy ra khi tầng đẩy đầu tiên thực hiện quá trình hạ cánh thẳng đứng. Một động cơ bị trục trặc trong lúc đốt hãm, khiến booster bốc cháy và phát nổ ngay gần bãi đáp. LandSpace xác nhận có “bất thường” trong quá trình thu hồi.

Hình minh họa cho thấy mô hình tên lửa tái sử dụng chạy bằng khí mê-tan và oxy lỏng ZQ-3. (Nguồn: LandSpace)

Dù thất bại ở khâu hạ cánh, công ty vẫn coi đây là bước tiến quan trọng. Dữ liệu thu được sẽ giúp cải thiện công nghệ tái sử dụng, vốn được xem là chìa khóa để giảm chi phí phóng vệ tinh. LandSpace cho biết mỗi booster có thể tái sử dụng tới 20 lần nếu hoàn thiện.

Sự kiện này đặt Trung Quốc vào cuộc đua phát triển tên lửa tái sử dụng, cạnh tranh với SpaceX – vốn đã hạ cánh thành công Falcon 9 từ năm 2015 sau nhiều lần thử nghiệm thất bại.